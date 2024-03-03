Έντονη κριτική στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τα μη κρατικά πανεπιστήμια ασκεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης, με άρθρο του στην εφημερίδα «Το Βήμα της Κυριακής». Επίσης, εξηγεί τη αντι-πρόταση που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.

Συγκεκριμένα, ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρει: « Παρουσιάζεται από την κυβέρνηση ως το «'Αγιο Δισκοπότηρο» των μεταρρυθμίσεων. Μόνο που και σε αυτή την περίπτωση ακολουθείται η πεπατημένη των προηγούμενων τεσσάρων ετών της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας: μεταρρυθμίσεις κατ' όνομα, γραμμένες σε κλειστά δωμάτια χωρίς καμία πρωτοβουλία διαλόγου και σύνθεση», ενώ προσθέτει πως «είναι μία συνταγματική ακροβασία για να ιδρυθούν κερδοσκοπικά παραρτήματα και όχι πανεπιστήμια στην Ελλάδα».

Ισχυρίζεται πως «όσο κι αν η Νέα Δημοκρατία και οι επικοινωνιακοί της βραχίονες προσπαθούν να αντιστρέψουν την πραγματικότητα, είναι πλέον εμφανές ότι το νομοσχέδιο της κυβέρνησης αποσκοπεί στη διευθέτηση συμφερόντων. Ποιος πιστεύει ότι ένα ιδιωτικό κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο του εξωτερικού σε συνεργασία με ένα κερδοσκοπικό fund, θα ιδρύσουν «ΜΗ» κερδοσκοπικό παράρτημα στην Ελλάδα;»

Ο κ. Ανδρουλάκης επισημαίνει ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για την ενίσχυση του δημοσίου πανεπιστημίου, των δημόσιων σχολών μεταλυκειακής εκπαίδευσης αλλά και για το ορθό πλαίσιο λειτουργίας μη κρατικών - μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, είναι πλήρης και συνεπής με το πρόγραμμά του, όπως αυτό κατατέθηκε και στις τελευταίες εθνικές εκλογές.

«Δεν απαγορεύουμε, αλλά ρυθμίζουμε και γι' αυτό και στο παρελθόν έχουμε υποστηρίξει την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος ώστε αυτό να μπορεί να γίνει πραγματικότητα με αυστηρές προϋποθέσεις και κριτήρια», σημειώνει, εξηγώντας τι είναι το σκανδιναβικό μοντέλο που προτείνει το κόμμα του .

«... η δημιουργία μη κρατικών - μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων πρέπει να ακολουθεί κάποιους συγκεκριμένους όρους και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος. Επιμένουμε στον μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, όχι από ιδεοληψία, αλλά γιατί θέλουμε τα όποια κέρδη να διοχετεύονται και πάλι στο πανεπιστήμιο, για την αναβάθμιση της παιδείας και της ποιότητας των παρεχόμενων σπουδών. Θέλουμε τα μη κρατικά - μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια που θα ιδρυθούν, να λειτουργούν συμπληρωματικά προς τα δημόσια πανεπιστήμια και να βοηθούν στην ευρύτερη αναβάθμιση του επιπέδου σπουδών στη χώρα μας. Να αποτελούν πόλο έλξης φοιτητών και ερευνητών. 'Αλλωστε, τα πιο σημαντικά μη κρατικά πανεπιστήμια του εξωτερικού, όπως το Harvard και το Yale στην Αμερική ή το Bocconi στην Ευρώπη είναι μη κερδοσκοπικά», τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Επίσης συμπεριλαμβάνεται στη πρόταση κοινό σύστημα εισαγωγής τόσο στα δημόσια όσο και στα μη κρατικά πανεπιστήμια αλλά και η θεσμοθέτηση γεωγραφικών και ακαδημαϊκών κριτηρίων, η δημιουργία ενός κοινού πλαισίου διασφάλισης ποιότητας, το οποίο, όπως υπογραμμίζει «θα πρέπει να το αναλάβει μία πραγματικά ανεξάρτητη αρχή, όπως αυτές που πολεμάει η Νέα Δημοκρατία τα τελευταία χρόνια, όπου ο επικεφαλής της δεν θα είναι ο εκλεκτός του εκάστοτε Υπουργού, όπως σήμερα που υπάγεται κατευθείαν στο Υπουργείο Παιδείας.»

«Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ προσαρμόζει την τριτοβάθμια εκπαίδευση σε επιτυχημένα ακαδημαϊκά και κοινωνικά πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ εκφράζει την ακινησία. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας επαναλαμβάνει τη συνταγή που εφάρμοσε και στην Υγεία: υψηλό κόστος, χαμηλής ποιότητας υπηρεσίες και νέες ανισότητες», καταλήγει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

