Μιχαηλίδου: Όλοι θα έχουν δωρεάν πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας

«Κανείς δεν μένει χωρίς πρόσβαση στην υγεία επειδή δεν έχει ασφαλιστική ικανότητα. Δεν θα υπάρχει κανένας συμπολίτης μας χωρίς ιατροφαρμακευτική κάλυψη» δήλωσε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνα Μιχαηλίδου, σε συνέντευξή της στην εφημερίδα «Μακεδονία Κυριακής».

Όπως είπε, όλοι θα έχουν δωρεάν πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας και θα δικαιούνται νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Παράλληλα, η κ. Μιχαηλίδου διευκρίνισε ότι τα παιδιά των ανασφάλιστων και οι ανασφάλιστοι συμπολίτες μας με αναπηρία και, «από την προηγούμενη θητεία μου ως υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και από τη σημερινή μου θέση, είναι δύο κοινωνικές ομάδες τις οποίες δεν έχω ούτε πρόκειται να αφήσω στο περιθώριο. Πέραν της πλήρους ιατροφαρμακευτικής κάλυψης, που δικαιούνται ούτως ή άλλως όλοι οι ανασφάλιστοι από το δημόσιο σύστημα υγείας, θα καλύπτονται και από ιδιώτες γιατρούς για συνταγογράφηση φαρμάκων, θεραπειών και διαγνωστικών εξετάσεων».

Σε ερώτηση αναφορικά με τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), η υπουργός Εργασίας απάντησε τα εξής: «Η βελτίωση της καθημερινότητας των συμπολιτών μας με αναπηρία, είναι πρωταρχικός στόχος μας και, γι' αυτόν τον λόγο, έχουμε σχεδιάσει ένα πλέγμα ενεργειών προς αυτή την κατεύθυνση. Καταρχήν, προχωράμε στη δημιουργία νέας πλατφόρμας, όπου ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να καταθέτει την αίτησή του από το σπίτι του, ενώ καταργήσαμε το παράβολο για την εξέταση. Δεύτερον, ο αριθμός των γιατρών υπερδιπλασιάζεται και από 500, που είναι σήμερα, θα φτάσει τους 1.200. Τρίτον, υλοποιούμε πρόγραμμα επιμόρφωσης του σώματος γιατρών και του διοικητικού προσωπικού των κέντρων για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας με αναπηρία. Τέταρτον, αυξάνουμε την αμοιβή των ιατρών κατά 50% και, πέμπτον, ενισχύουμε και τις ειδικότητες του σώματος ιατρών που πιστοποιούν την αναπηρία. Όλα αυτά συμβαίνουν για πρώτη φορά από τότε που ιδρύθηκαν τα ΚΕΠΑ εδώ και μία δεκαετία. Αυτός ο σχεδιασμός έχει στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των αναπήρων και δεν πρόκειται να σταματήσουμε εδώ».

Μεταξύ άλλων, η κ. Μιχαηλίδου μίλησε και για τις εκκρεμείς συντάξεις, επισημαίνοντας ότι τους τελευταίους 28 μήνες, έχουν εκκαθαριστεί περί τις 750.000 εκκρεμείς συντάξεις από το 1 εκατομμύριο που παραλάβαμε το 2019. Αριθμός που βαίνει μειούμενος ημέρα με την ημέρα.

Επίσης, η υπουργός Εργασίας αναφέρθηκε και στις επικείμενες αλλαγές οι οποίες αφορούν το επίδομα ανεργίας. Όπως υπογράμμισε, «η σύνδεση του επιδόματος ανεργίας με τα χρόνια και τις εισφορές που έχει καταβάλει κάποιος εργαζόμενος, σημαίνει δικαιοσύνη. Αυτό που σχεδιάζουμε λοιπόν, είναι ένα νέο, πιο δίκαιο σύστημα στήριξης των ανέργων. Το νέο σύστημα θα αναγνωρίζει τις εισφορές που έχει καταβάλει κάποιος και δεν θα εξομοιώνει εντελώς διαφορετικές περιπτώσεις. Το σίγουρο είναι ότι το ύψος του ετήσιου επιδόματος, δεν θα είναι χαμηλότερο από το επίδομα που χορηγείται με το ισχύον σύστημα. Μάλιστα, για κάποιους θα είναι μεγαλύτερο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

