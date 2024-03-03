Με έναν ιδιαίτερο τρόπο μέσω facebook ανακοίνωσε μέσω facebook ο Στέφανος Κασσελάκης την ανάληψη καθηκόντων του εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ από τη Βούλα Κεχαγιά και την τοποθέτηση της Δώρας Αυγέρη στη θέση της συμβούλου κοινωνικής διασύνδεσης του προέδρου με τα μέλη του κόμματος.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, o οποίος είχε στην αγκαλιά του την Φάρλι, ευχήθηκε καλή επιτυχία και στις δύο για τα νέα τους καθήκοντα.

«Στο νέο κύκλο που αρχίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, η Θεοδώρα Αυγέρη και η Βούλα Κεχαγιά θα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του αγώνα μας.

Η Δώρα Αυγέρη εκπροσώπησε τον ΣΥΡΙΖΑ άρτια σε μια δύσκολη περίοδο για το κόμμα μας. Ως σύμβουλός μου κοινωνικής διασύνδεσης θα συνεχίσει να με εκπροσωπεί μέσα στην κοινωνία, εκεί από όπου ξεκίνησε.

Η Βούλα Κεχαγιά αρχίζει ένα νέο κεφάλαιο αναλαμβάνοντας τη θέση της Εκπροσώπου Τύπου και της εύχομαι καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο που έχει μπροστά της.

Ο νέος, ενωμένος, κοινωνικός ΣΥΡΙΖΑ αλλάζει εν κινήσει, διευρύνεται και αγκαλιάζει όλο τον προοδευτικό κόσμο», αναφέρει στην ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ.

Από την πλευρά της η Δώρα Αυγέρη, δήλωσε: «Γνωρίζω πολύ καλά τον Στ. Κασσελάκη. Παρ' ότι ήταν λίγος ο χρόνος της γνωριμίας, ήταν αρκετός για να καταλάβεις ότι πρόκειται για έναν νέο εξαιρετικό άνθρωπο με πολλά χαρίσματα και προοπτικές για την πατρίδα. Πιστεύω πολύ σε αυτόν», δίνοντας συμβουλή στη Βούλα Κεχαγιά, να αισθάνεται ασφαλής σε αυτό το νέο μονοπάτι της πολιτικής. «Είσαι σε ασφαλή χέρια», είπε η Δώρα Αυγέρη.

«Ευχαριστώ από την καρδιά μου και εσένα και τον πρόεδρο για την τιμή που μου κάνετε και για την εμπιστοσύνη. Θα κάνουμε τα πάντα για να προβάλλουμε τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ», τόνισε η Βούλα Κεχαγιά.

Πηγή: skai.gr

