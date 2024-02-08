Τα κριτήρια για τα μη κρατικά πανεπιστήμια είναι πολύ αυστηρά, είναι τα αυστηρότερα στην ΕΕ, καλώ τους πάντες να τα δουν, επισήμανε στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή Σήμερα ο υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερρακάκης μετά την χθεσινή παρουσίαση του σχετικού νομοσχεδίου.



Έχουμε, εξήγησε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, μια Ειδική Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής η οποία θα προκύπτει πώς; Έχουμε τέσσερα επιστημονικά πεδία σαν τις παλιές δέσμες. Στο καθένα από αυτά υπάρχει ένας μέσος όρος επιδόσεων των μαθητών. Από αυτούς τους τέσσερις μέσους όρους παίρνουμε τον μικρότερο και τον πολλαπλασιάζουμε με τον συντελεστή 0,8 (αντίστοιχος και της ΕΒΕ) και βγαίνει ένας και μόνο βαθμός… αντιστοιχεί σε ένα πλαφόν ουσιαστικά, που κάτω από αυτό δεν υπάρχει είσοδος.

Κάποιος ο οποίος μέσω της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, όπως έχει προκύψει στις Πανελλήνιες, δεν μπορεί να μπει στα τμήματα του ελληνικού δημοσίου πανεπιστημίου ουσιαστικά δεν θα μπορεί να μπει και στα μη κρατικά. Ο γενικός «κόφτης» δηλαδή, αυτή είναι η σύλληψη, ξεκαθάρισε ο υπουργός Παιδείας.

«Τα Νομικά Πρόσωπα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης αφορούν μόνο στρατηγικές συνεργασίες και παρουσίες στη χώρα μας, υπάρχουν ποιοτικές προϋποθέσεις. Αυτοί που θα έρθουν θα είναι μόνο σοβαροί, και υπάρχει ενδιαφέρον από σοβαρά πανεπιστήμια. Θα είναι παραρτήματα με μίνιμουμ 30 καθηγητές, μίνιμουμ, για να εξετάσει την αίτηση η ΕΘΑΕΕ (Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης).

Δεύτερον, μίνιμουμ τρεις σχολές όπως στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια, με εξαίρεση αν κάποιο πανεπιστήμιο είναι στα Top 20 πανεπιστήμια του πλανήτη. Αυτά είναι μόνο κάποια από τα κριτήρια, πρέπει να κάνουν έρευνα, και οι καθηγητές θα εξελίσσονται με αντίστοιχο τρόπο με τα δημόσια» εξήγησε.



Πρόκειται, εξήγησε, για παραρτήματα μη κερδοσκοπικά των ξένων πανεπιστημίων. «Υπάρχουν και κάποιοι κανόνες που πρέπει να τηρήσουμε σε σχέση και με όλη την υφιστάμενη συνταγματική αποτύπωση του πώς λειτουργεί η ανώτατη παιδεία στη χώρα μας. Αυτά που δημοσιεύτηκαν είναι οι "κόφτες", είναι τα ελάχιστα, γιατί πρώτον κάθε σχολή θα βάζει τα δικά της κριτήρια, τα οποία δεύτερον θα πρέπει να είναι αντίστοιχα του μητρικού πανεπιστημίου, και τρίτον τα κριτήρια αυτά θα πρέπει να τα εγκρίνουμε και εμείς. Η ΕΘΑΑΕ θα λαμβάνει στο φάκελο και τα κριτήρια».



«Αυτή τη στιγμή έχουμε 40.000 Έλληνες που σπουδάζουν στο εξωτερικό με κριτήρια των ξένων πανεπιστημίων. Εφόσον υπάρχει αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ αυτόματα υπάρχει ισοδυναμία και τα επαγγελματικά προσόντα. Έχουμε πάνω από 30 κολέγια στη χώρα μας. Η Ελλάδα έχει συρθεί με ενωσιακή νομολογία να αναγνωρίσει τα επαγγελματικά δικαιώματα αυτών των κολεγίων. Το μείζον έχει ήδη αναγνωριστεί χωρίς ισχυρούς κανόνες επειδή επί δεκαετίες αντιμετωπίζουμε το θέμα αυτό ως ταμπού και κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας» επισήμανε.



Το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο χρηματοδοτείται σθεναρά, είπε, αυξάνεται η ευελιξία με σειρά διατάξεων και οι μισθοί στους καθηγητές έχουν ήδη αυξηθεί 12 με 15% μεσοσταθμικά και ο νόμος αφορά τα πλαφόν από τους ειδικούς λογαριασμούς κονδυλίων έρευνας.

Ο κ. Πιερρακάκης διευκρίνισε ότι «θέλουμε να αναθεωρηθεί το άρθρο 16, είναι πάγια θέση της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Προβαίνουμε με μια ρύθμιση σε μια σύγχρονη ερμηνεία του άρθρου υπό το φως του ενωσιακού δικαίου».

Όσον αφορά το ύψος των διδάκτρων απέρριψε αιτιάσεις ότι μπορεί να είναι τριψήφια ή πολύ ακριβά με το επιχείρημα ότι «τα κριτήρια θα είναι κομμάτι του προς έγκριση φακέλου από την ανεξάρτητη αρχή. Εγώ είμαι μεγάλος οπαδός της κοινής λογικής, και πολλά σημεία της κριτικής την παραβιάζουν… Δεν πρόκειται να πετύχει ποτέ κάτι τέτοιο».



Για τα προπτυχιακά προγράμματα των δημοσίων ΑΕΙ είπε πως «είναι δωρεάν και μείνουν δωρεάν» ενώ υπενθύμισε ότι «σε μεταπτυχιακά υπάρχουν δίδακτρα με ερμηνεία του ΣτΕ».

Με αφορμή και τις δηλώσεις του Γιώργου Μπαμπινιώτη στον ΣΚΑΪ παρατήρησε ότι «δεν είναι ώρα για να ανοίξουμε συζήτηση για το θέμα της πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση. Έχω ζητήσει να ανοίξει η συζήτηση για το Εθνικό Απολυτήριο, αλλά μιλάμε με το δεδομένο το κεκτημένο της αντικειμενικής διόρθωσης των εξετάσεων».

