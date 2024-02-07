Την πρότασή του για ριζική αλλαγή του τρόπου εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με κατάργηση των Πανελληνίων Εξετάσεων εξήγησε στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή Σήμερα ο Γιώργος Μπαμπινιώτης, Ομότιμος Καθηγητής Γλωσσολογίας και πρώην Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών.

«Υπάρχει ένα αδιάβλητο, αλλά άδικο σύστημα. Είναι απάνθρωπο. Για σκεφτείτε ότι μέσα σε ένα τρίωρο κρίνεται η τύχη ενός παιδιού, αν έχει ένα άγχος, αν έχει μια ασθένεια… Αν δεν πάει καλά σε ένα μάθημα, θα επανέλθει μετά από ένα χρόνο» επισήμανε ο καθηγητής.



«Να ισχύσει και για την Ελλάδα ό,τι ισχύει παντού. Η εικόνα του μαθητή όπως βγαίνει από τα τρία χρόνια φοίτησης στο Λύκειο να δώσει τη ‘’μορφή’’ του μαθητή με ένα Ακαδημαϊκό ας το πούμε έτσι Απολυτήριο, όσο χρειάζεται για κάποιο χρόνο μεταβατικά μπορεί να υπάρχει ένα σύστημα εξετάσεων, για να συμπληρώσει όμως γιατί η είσοδος θα γίνεται με βάση κυρίως την επίδοση στο απολυτήριο. Και για να μην υπάρχουν παρατράγουδα και αποκλίσεις υπάρχει η Τράπεζα Θεμάτων, η οποία είναι κεντρική και δίνει αντικειμενική υπόσταση στη επίδοση των μαθητών. Αν αλλάξει αυτό το σύστημα θα ξαναβρούμε το Λύκειο» σημείωσε ο κ. Μπαμπινιώτης.



«Η βάση εισαγωγής θα είναι με τον βαθμό του Λυκείου και σε σχολή με μεγάλη ζήτηση θα μπορούσε να υπάρχει συμπληρωματική εξέταση η οποία όμως θα συμπληρώνει την βαθμολογία που έχεις, δε θα σου καθορίζει η εξέταση τα πάντα» εξήγησε ο Γιώργος Μπαμπινιώτης.



Όπως τόνισε, έχουμε ένα Λύκειο το οποίο αυτή τη στιγμή έχει περιπέσει σε αχρηστία, σε απαξίωση σε υπολειτουργία, δηλαδή στην καλύτερη περίοδο της ηλικίας των μαθητών 15 με 18 που έχουν τη μεγαλύτερη ωριμότητα που μπορούμε να έχουμε τα καλύτερα παιδευτικά αποτελέσματα… Δεν υπάρχει παιδεία. Τι υπάρχει; Υπάρχει μια βαθμίδα ενός οιονεί άτυπου φροντιστηρίου αναξιόπιστου και για τους ίδιους τους φοιτώντες, οι οποίο πηγαίνουν στα ιδιαίτερα και στα φροντιστήρια, μια κατάσταση που δεν μπορεί να προχωρήσει άλλο».



