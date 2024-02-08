Αμερικανός γερουσιαστής επιχειρεί να μπλοκάρει την πώληση των F-16 στην Τουρκία, προτείνοντας να μην γίνει η πώληση των μαχητικών.

Για το θέμα θα γίνει ψηφοφορία στη Γερουσία.

Τουρκικές πηγές είναι καθησυχαστικές και σχολιάζουν πως «ο συνομιλητής μας στην υπόθεση είναι η κυβέρνηση των ΗΠΑ», μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

Χακάν Τσομπάν, ανταποκριτής του πρακτορείου Ανατολή στην Ουάσινγκτον: «H πρόταση του Ραντ Πολ θα πρέπει πρώτα να ψηφιστεί στη Γερουσία να γίνει αποδεκτή με πλειοψηφία των 2/3. Aν θεωρήσουμε πως έγινε αυτό, αν και δεν υπάρχει τέτοιο κλίμα, μετά πρέπει να ψηφιστεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εκεί χρειάζεται η πλειοψηφία των 2/3 και μετά να το υπογράψει ο Μπάιντεν για να γίνει νόμος, έτσι ώστε το Κογκρέσο να εμποδίσει την πώληση των F-16 στην Τουρκία.

Θα θυμίσουμε πως ο χρόνος τρέχει και θα ξέρουμε στις 10 Φεβρουαρίου αν θα έχει οριστικοποιηθεί η πώληση αυτή. Δεν νομίζω πως είναι κάτι που θα εμποδίσει την πώληση των F-16 αλλά μια προσπάθεια του Ραντ Πολ που θελει να δείξει την άποψη κάποιων ανθρώπων. Ισως εμφανιστούν κι άλλοι που να εκφράσουν τέτοιες απόψεις. Αλλά μεχρι τις 10 Φεβρουαρίου νομίζω θα έχει κλείσει η συμφωνία».

Η Τουρκία κατασκευάζει εργοστάσιο μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ουκρανία

Η εταιρεία του γαμπρού του Ερντογάν θα παράγει 120 αεροσκάφη το έτος και θα είναι έτοιμος σε 12 μήνες.

Τα ελληνικά F-35 προκαλούν προβληματισμό στην Τουρκία

«Μήπως θα μας δώσουν τα F-16 με όρους; Δίνουν στους Έλληνες τα F-35 τα οποία θα αγοράζαμε εμείς».

ΣΕΝΕΜ ΤΟΛΟΥΑΪΓ ΓΙΛΜΑΖ- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΑ SOZCU TV: Στην πώληση των F-16 θα υπάρχει κάποιος όρος που αφορά την Ελλάδα ή τη Συρία; Ξέρουμε την αλήθεια;

MΠΟΥΡΑΚ ΤΑΤΑΡΙ- ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ SOZCU TV: Στην πραγματικότητα δεν γνωρίζουμε την αλήθεια. Είναι ισχυρισμοί που γράφτηκαν και στον ελληνικό Τύπο. Είναι ένα τεχνικό θέμα.

MΠΟΥΡΑΚ ΤΑΤΑΡΙ- ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ SOZCU TV: Μήπως οι οροι είναι σε γραπτή μορφή μήπως υπάρχουν και τεχνικές λεπτομέρειες. Όμως πρέπει να πούμε το εξής, την ώρα που η Τουρκία θα πάρει τα F-16 η Ελλάδα έναντι 8 δισ. δολαρίων θα πάρει 40 F-35. Ίσως δεν θα συμβεί αμέσως τώρα αλλά θα τα πάρει, ενώ η Τουρκία από την αρχή ήταν συμπαραγωγός χὠρα των F-35 και είχε καταθέσει προκαταβολή 1.4 δισ. δολαρίων.

Ταξίδι Φιντάν στη Λιβύη

Αναλυτές: Η Λιβύη επέκτεινε τη στρατηγική μας γεωγραφία στην Ανατολική Μεσόγειο

MOYΣΤΑΦΑ ΑΪΝΤΙΝ- ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΤΙΡ ΧΑΣ: «Για την Τουρκία η Λιβύη έχει σημαντικό στρατηγικό ρόλο. Υπήρχε το στρίμωγμα της Τουρκίας σητν Ανατολική Μεσόγειο, καθώς πολλές χώρες είχαν συνασποστεί απέναντι στην Τουρκία και η συμφωνία με τη Λιβύη ανέτρεψε αυτή την κατάσταση. Η συμφωνία θαλάσσιων περιοχών ευθύνης με τη Λιβύη μεγάλωσε την στρατηγική μας γεωγραφία. Απο την Ανατλική Μεσόγειο επεκτάθηκε στην κεντρική Μεσόγειο και ανέτρεψε όλες τις άλλες προσπάθειες».

Πηγή: skai.gr

