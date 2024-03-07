Προβάδισμα 16,5 ποσοστιαίων μονάδων διατηρεί η ΝΔ έναντι του ΠΑΣΟΚ στην πρόθεση ψήφου για τις ευρωεκλογές, που πάντως παρά τις απώλειες διατηρείται στη δεύτερη θέση, σύμφωνα με ευρήματα της δημοσκόπησης της ALCO για τον Alpha.

Σημειώνεται ότι στην έρευνα δεύτερο κόμμα αναδεικνύεται το «Δεν ξέρω, δεν απαντώ».

Με αναγωγή επί των εγκύρων, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 27%, με απώλεια 1,2 μονάδων σε σχέση με την μέτρηση των αρχών Φεβρουαρίου, το ΠΑΣΟΚ με απώλεια 0,7 της μονάδας μέσα σε ένα μήνα συγκεντρώνει 11,5% και ο ΣΥΡΙΖΑ με κέρδη 0,3 της μονάδας στο 10,5%. Μικρές απώλειες καταγράφει ΚΚΕ με 8,9%, με την Ελληνική Λύση στο 6,4%, τη Νίκη στο 3,6%, την Πλεύση Ελευθερίας στο 3%, τη Νέα Αριστερά στο 2,8% και τους Σπαρτιάτες στο 2,5%. 17,8% συγκεντρώνει το «Δεν ξέρω, δεν απαντώ».

Πηγή: skai.gr

