Για την τραγωδία των Τεμπών κλήθηκε να απαντήσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας το πρωί στο ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Αταίριαστοι», τονίζοντας ότι η δικαιοσύνη ερευνά την υπόθεση και είναι υπεράνω όλων.

Ακολούθως έθεσε τα εξής ερωτήματα: «Υπάρχει κάποιος που εξαιρείται, υπάρχει κάποιος που έδειξε η Δικαιοσύνη, υπάρχει κάποιο κατηγορητήριο; Όχι είναι η απάντηση. Η πραγματικότητα είναι ότι κανείς δεν είναι apriori αθώος επειδή είναι υπουργός ούτε ένοχος επειδή το λέει η κοινή γνώμη. Αθώους, ενόχους, κατηγορούμενους, τους καθορίζει η δικαιοσύνη», είπε χαρακτριστικά.

Στο ερώτημα αν ο εισαγγελέας στη Λάρισα αποδώσει ευθύνες στον κ. Καραμανλή, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι δεν πρόκειται να σταθεί «εμπόδιο στη Δικαιοσύνη» προσθέτοντας ότι αυτή τη στιγμή γίνεται «χυδαία εργαλειοποίηση από την αντιπολίτευση».

Μεταξύ άλλων, ο κ. Μαρινάκης εξαπέλυσε τα «βέλη» του κατά της αντιπολίτευσης, διατυπώνοντας τα ερωτήματα γιατί ο «ΣΥΡΙΖΑ δεν άλλαξε τον νόμο περί ευθύνης υπουργών» και «γιατι δεν συντάσσουν κατηγορητήριο για να μπορούν να μας κατηγορήσουν για συγκάλυψη;», προσθέτοντας «θυμήθηκαν όλους τους νεκρούς και όλες τις τραγωδίες».

Ταυτόχρονα ανέφερε ότι ο κ. Καραμανλής ανέλαβε την ευθύνη και παραιτήθηκε από υπουργός. Ωστόσο σημείωσε ότι θα ελεγχθεί ως υπουργός, είτε έχει την βουλευτική ασυλία είτε όχι.

«Για τον κ. Σπίρτζη ισχύει η αποσβεστική προθεσμία, δηλαδή για αυτό που μας κατηγορούσαν ότι βγαίνουν "λάδι" οι υπουργοί επειδή έχουν ειδικό καθεστώς παραγραφής. Πιάνει τον Σπίρτζη και τους υπουργούς που είχαν διατελέσει την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ» και πρόσθεσε «τον κ. Καραμανλά από το 2019 δεν τον πιάνει γιατί η κυβέρνηση του Κ. Μητσοτάκη άλλαξε το άρθρο 89 του Συντάγματος και δεν ισχύει ειδική παραγραφή».

