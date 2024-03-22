Σπίρτζης: Δεν συνδέεται με το δυστύχημα των Τεμπών η μη εκτέλεση της σύμβασης 717

«Δεν υπάρχει αιτιώδης συνάφεια ανάμεσα στη μη εκτέλεση της σύμβασης 717 (για την τηλεδιοίκηση στο σιδηροδρομικό δίκτυο) και στην τραγωδία των Τεμπών» υποστήριξε ο πρώην υπουργός Υποδομών και Μεταφορών και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Σπίρτζης «αδειάζοντας» εκείνους που επιχειρούν να τα συνδέσουν.

«Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι η ολοκλήρωση ενός έργου, οποιουδήποτε έργου, δεν μπορεί να συνδέεται με οποιοδήποτε δυστύχημα. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να διερευνηθεί», δήλωσε σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό «Real FM». Πρόσθεσε, όμως, ότι «από τη στιγμή που δεν είχε ολοκληρωθεί η σύμβαση «717» έπρεπε να υπάρχουν πρόσθετα μέτρα και δεν είχαν ληφθεί».

Ο κ. Χρ. Σπίρτζης εξέφρασε για ακόμη μια φορά την άποψη πως «για ό,τι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στο σιδηρόδρομο και για ό,τι έχει γίνει σε σχέση με το έγκλημα των Τεμπων πρέπει να ρίξουμε όλοι άπλετο φως. Να μην μείνει τίποτα στη γκρίζα ζώνη, στη σκιά», σημείωσε.

Πηγή: skai.gr

