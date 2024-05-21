Nova: Το Final Four της EuroLeague με Παναθηναϊκό AKTOR και Ολυμπιακό είναι ελληνική υπόθεση και θα κριθεί αποκλειστικά στο Novasports

H πολυπόθητη στιγμή για το Final Four 2024 της EuroLeague και την προσπάθεια του Παναθηναϊκού AKTOR και του Ολυμπιακού για ένα ακόμη ευρωπαϊκό τρόπαιο έφτασε και το Novasports θα είναι εκεί, στο Βερολίνο, για να καλύψει ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και αυτή τη μεγάλη γιορτή.

Οι φίλοι του μπάσκετ μέχρι και την Κυριακή 26/5, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν όλα όσα θα συμβούν στην πρωτεύουσα της Γερμανίας με την κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα του Novasports (Δημήτρης Καρύδας, Γρηγόρης Παπαβασιλείου, Δώρα Παντέλη, Νικήτας Αυγουλής και Χρήστος Καούρης, υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Λιώρη, την αρχισυνταξία των Παντελή Λώλη και Βασίλη Δούκα, και τον μοναδικό σχολιασμό του Παναγιώτη Γιαννάκη), να καλύπτει με τον αρτιότερο τρόπο και τη δική της σφραγίδα, το φετινό Final Four της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Μετά από μία συναρπαστική πορεία από τη Regular Season έως και τα Playoffs, οι δύο ελληνικές ομάδες προκρίθηκαν στο Final Four της EuroLeague. Ο Παναθηναϊκός AKTOR επιστρέφει μετά από 12 χρόνια σε τελική φάση, ενώ ο Ολυμπιακός συμμετέχει για τρίτη διαδοχική σεζόν σε Final Four. Την τετράδα συμπληρώνουν η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ρεάλ Μαδρίτης και η τουρκική Φενερμπαχτσέ των Γιασικεβίτσιους, Καλάθη, Παπαγιάννη.

Παράλληλα, οι ειδικές εκπομπές Playmakers με τον Γιαννίκο Δούσκα και τον πολύπειρο τεχνικό Βασίλη Φραγκιά στο στούντιο του Novasports, θα δώσουν συνεχή ρυθμό πριν και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, με συνεντεύξεις Τύπου, προπονήσεις των ομάδων, ρεπορτάζ, Live συνδέσεις μέσα και έξω από την αρένα, εκλεκτούς καλεσμένους στο στούντιο και ειδικά αφιερώματα για τις ομάδες του Final Four και τις μεγάλες αναμετρήσεις.

Όλες οι εκπομπές και οι αγώνες θα μεταδοθούν Live από το Novasports Prime. Επίσης, όλες οι εκπομπές Playmakers θα είναι διαθέσιμες σε όλους τους Έλληνες μέσα από το Web TV και το YouTube του novasports.gr. Συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή κάλυψη των δραστηριοτήτων μέσα από το Facebook & Instagram του novasports.gr. Παράλληλα, όλη η εμπειρία Final Four θα καλυφθεί μέσα από την ενότητα EuroLeague στο official site και τα social media του Novasports.gr, ενώ posts, stories, reels, YouTube Live, blogs & podcasts προβάλλουν όλη την ειδησεογραφία. Οι συνδρομητές θα έχουν την ευκαιρία, έως και την Τετάρτη 22/5 μετά το τέλος της εκπομπής στις 23:00, να απολαύσουν αφιερώματα στις στιγμές που έγραψαν ιστορία οι ελληνικές ομάδες στη EuroLeague τα τελευταία χρόνια.

Τέσσερις «μονομάχοι», ένα βαρύτιμο τρόπαιο και το Live πρόγραμμα αγώνων και εκπομπών αποκλειστικά από το Novasports, ως εξής:



Τρίτη 21 Μαΐου

22:00 Playmakers-Final Four 2024: Συνεντεύξεις προπονητών και παικτών των ελληνικών ομάδων αλλά και τα νέα των αντίπαλων ομάδων συζητούν και αναλύουν ο Γιαννίκος Δούσκας, ο Βασίλης Φραγκιάς και εκλεκτοί καλεσμένοι.

Τετάρτη 22 Μαΐου

22.00 Playmakers-Final Four 2024: Η ομάδα των Playmakers «πατάει» στην Uber Arena και παρουσιάζει τις πρώτες δηλώσεις προπονητών και παικτών. Οι ζωντανές συνδέσεις ξεκινούν!

Πέμπτη 23 Μαΐου

13.00 Συνέντευξη Τύπου των τεσσάρων ομάδων

18.45 Playmakers-Final Four 2024 Α μέρος

21.50 Playmakers-Final Four 2024 Β μέρος Κατά τη διάρκεια των εκπομπών θα γίνονται συνεχείς συνδέσεις με τo Βερολίνο και τη δημοσιογραφική αποστολή για τις δηλώσεις των παικτών και τις προπονήσεις των 4 ομάδων. Με συνεντεύξεις και πλούσιο ρεπορτάζ μέσα και έξω από το γήπεδο, οι Playmakers θα μεταφέρουν τον παλμό από την Μητρόπολη του μπάσκετ για τις επόμενες ημέρες.

Παρασκευή 24 Μαΐου

17:30 Playmakers-Final Four 2024-Pre-Game Show

19:00 Α' Ημιτελικός: Παναθηναϊκός AKTOR - Φενερμπαχτσέ

21:00 Playmakers-Final Four 2024-Mixed Game Show

22:00 Β' Ημιτελικός: Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός

00:00 Playmakers-Final Four 2024-Post-Game Show

Σάββατο 25 Μαΐου

13:00 Συνέντευξη Τύπου των 2 φιναλίστ

22.00 Playmakers-Final Four 2024

Κυριακή 26 Μαΐου

18:00 Μικρός Τελικός

20:00 Playmakers-Final Four 2024-Pre-Game Show

21:00 Τελικός & Απονομή Τροπαίου

23:15 Playmakers-Final Four 2024-Post-Game Show

