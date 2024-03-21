«Δεν υπεγράφη καμία συμφωνία» ξεκαθαρίζουν κυβερνητικές πηγές σχετικά με τα περί υπογραφής συμφωνιών μεταξύ Ελλάδας - Ουκρανίας κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Οδησσό.

Διευκρινίζουν πως η ομάδα των G7 τον περασμένο Ιούλιο υιοθέτησε μια κοινή Δήλωση υποστήριξης της ασφάλειας της Ουκρανίας σε βάθος χρόνου, στην οποία έχουν προσχωρήσει και η ΕΕ και τα κράτη-μέλη της.

Όπως σημειώνουν, σε συνέχεια αυτής της Δήλωσης η ΕΕ συζητά με το Κίεβο συμφωνία υποστήριξης ασφαλείας ΕΕ-Ουκρανίας. Η χώρα μας όπως και τα άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ συζητάει αντίστοιχα με την Ουκρανία διμερώς.

Οι συζητήσεις αυτές έχουν ως βασικό στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Ουκρανίας σε όλους τους τομείς, δηλαδή οικονομία, ανασυγκρότηση , ενέργεια, πολιτική προστασία, ανθρωπιστική βοήθεια, προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς, εσωτερικές μεταρρυθμίσεις, κυβερνοασφαλεια κλπ.

Οι συζητήσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο πολύπλευρης υποστήριξης της Ουκρανίας και της ενταξιακής της πορείας.

Ποιες χώρες έχουν συμφωνήσει;

Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, Δανία.

διαπραγματεύονται η Φινλανδία, Σουηδία, Ισπανία, Βέλγιο, Πολωνία, Τσεχία, Σλοβενία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Βαλτικές.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ για την συνομιλία που είχε με τον Βολόντιμιρ Ζελένσκι, ανέφερε:



«Μίλησα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι πριν από τις σημερινές συζητήσεις στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την Ουκρανία. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία. Η επίσκεψή μου στην Οδησσό μου κατέδειξε ακόμη περισσότερο την επείγουσα ανάγκη να εντείνουμε τη βοήθειά μας. Χαίρομαι που βλέπω την Ουκρανία να σημειώνει σταθερή πρόοδο προς την ένταξή της στην ΕΕ».



I spoke with @ZelenskyyUa ahead of today's #EUCO discussions on Ukraine. Greece will continue to support Ukraine. My visit to Odessa impressed upon me even more the urgency of stepping up our assistance. I am glad to see Ukraine making steady progress towards EU membership. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) March 21, 2024

Τι ανέφερε ο Ζελένσκι

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι προχώρησε σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα X στην οποία ανέφερε ότι είχε επικοινωνία με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. «Μίλησα με τον Έλληνα πρωθυπουργό για την εφαρμογή των συμφωνιών που επιτεύχθηκαν κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Ουκρανία, καθώς και για τη συνεχιζόμενη αμυντική μας συνεργασία, ιδιαίτερα όσον αφορά την ενίσχυση της αεράμυνάς μας», έγραψε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Πρόσθεσε επίσης ότι «στις 6 Μαρτίου στην Οδησσό, ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης μπόρεσε να διαπιστώσει από πρώτο χέρι τη σημασία της αξιόπιστης προστασίας του ουρανού μας. Επιπλέον, τον ενημέρωσα για το ρωσικό χτύπημα στο Κίεβο σήμερα το πρωί. Συμφωνήσαμε επίσης να επιταχύνουμε τις εργασίες για μια διμερή συμφωνία ασφάλειας με βάση τη Διακήρυξη του Βίλνιους της G7».

I spoke with Greek Prime Minister @KMitsotakis about the implementation of our agreements reached during his recent visit to Ukraine, as well as our ongoing defense cooperation, particularly in terms of strengthening our air defense.



On March 6th in Odesa, Prime Minister… pic.twitter.com/iWH5JHSmYM — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 21, 2024

