Μήνυμα Δένδια για την 25η Μαρτίου: Με την «Ατζέντα 2030» βρίσκεται σε εξέλιξη η μεταρρύθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων

Στην «Ατζέντα 2030» με στόχο την μεταρρύθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων αναφέρθηκε ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στο μήνυμά του για την 25η Μαρτίου.

Ειδικότερα, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, αναφέρει στην Ημερήσια Διαταγή του για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821, απευθυνόμενος στους Αξιωματικούς, Υπαξιωματικούς, Στρατιώτες, Ναύτες, Σμηνίτες, Εθνοφύλακες, Εφέδρους και το Πολιτικό Προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων:

«Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Στρατιώτες, Ναύτες, Σμηνίτες, Εθνοφύλακες, Έφεδροι και Πολιτικό Προσωπικό,

203 ολόκληρα χρόνια συμπληρώνονται από την έναρξη του αγώνα της Παλιγγενεσίας. Της πρώτης επιτυχημένης εξέγερσης μετά τη Γαλλική Επανάσταση στην Ευρώπη.

Αποτέλεσε παράδειγμα για τους υπόλοιπους λαούς που εξεγέρθηκαν για την ανεξαρτησία τους, σε μια βαριά ιστορική συγκυρία, όπου ο Απολυταρχισμός κάλυπτε την Ευρώπη.

Εορτάζουμε επίσης τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, Υπερμάχου Στρατηγού των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Η Παναγία σκέποι διαχρονικά τις Ένοπλες Δυνάμεις και δι’ αυτών την Πατρίδα μας.

Γυναίκες και άνδρες των Ενόπλων Δυνάμεων, ο εορτασμός της Επετείου της 25ης Μαρτίου δε συνιστά μόνο εκπλήρωση εθνικού χρέους. Αποτελεί ευκαιρία ιστορικής και εθνικής ενδοσκόπησης, προσπάθεια δημιουργίας παραδείγματος για τα νέα παιδιά. Για το παρόν και ιδίως για το μέλλον του Ελληνισμού ως κυρίαρχης οντότητας.

Ζούμε σε μια εποχή όπου η γεωπολιτική αβεβαιότητα και οι γεωπολιτικές αναδιατάξεις εξελίσσονται με ραγδαία ταχύτητα.

Η Ελλάδα στηριζόμενη στις Ένοπλες Δυνάμεις της και την αξιόπιστη εξωτερική της πολιτική, έχει παρουσία στη διεθνή σκηνή.

Η διατήρηση αυτής της παρουσίας συνιστά προτεραιότητα για την πατρίδα μας. Προϋποθέτει όμως την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος μας.

Η «Ατζέντα 2030», το σχέδιο δηλαδή μεταρρύθμισης των Ενόπλων Δυνάμεων, βρίσκεται σε εξέλιξη. Στόχος μας είναι η δημιουργία σύγχρονων και αποτελεσματικών Ενόπλων Δυνάμεων, ικανών να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις του 21ου αιώνα.

Για να προφυλάξουν αυτό που σήμερα θεωρείται αυτονόητο δεδομένο. Την ανεξαρτησία μας, την κυριαρχία μας, τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο.

Όπως μας διδάσκουν οι συγκρούσεις του 21ου αιώνα, δεν υπάρχουν δεδομένα δικαιώματα αν δεν μπορείς να τα υπερασπίσεις. Ουδείς σέβεται τον ανυπεράσπιστο.

Οι αναθεωρητισμοί, βασισμένοι στις απειλές και στην ισχύ των όπλων και των αριθμών, δεν θα εξαφανιστούν ως δια μαγείας από τον ορίζοντα.

Η μεταρρύθμιση λοιπόν των Ενόπλων Δυνάμεων είναι απαραίτητος όρος εθνικής επιβίωσης. Αυτό είναι απαραίτητο να γίνει κατανοητό από όλους και να υποστηριχθεί από όλους.

Σας ευχαριστώ για τις υπηρεσίες σας στην Πατρίδα και την Κοινωνία. Η Παναγία να προστατεύει εσάς, τις οικογένειές σας, και την Ελλάδα.

Ζήτω η 25η Μαρτίου 1821!

Ζήτω οι Ένοπλες Δυνάμεις!

Ζήτω το Έθνος!»





