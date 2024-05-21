Η Ισπανία ανακάλεσε «οριστικά» την πρεσβεύτρια της στο Μπουένος Άιρες, σε μια ταχέως κλιμακούμενη διαμάχη για τα σχόλια που έκανε στη Μαδρίτη ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέ Μιλέι σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC.

Ο πρόεδρος της Αργεντινής είπε ότι η απόφαση ήταν «παράλογη».

Σε μια συγκέντρωση της ακροδεξίας την Κυριακή, είχε περιγράψει τη σύζυγο του αριστερού πρωθυπουργού της Ισπανίας Πέδρο Σάντσες ως «διεφθαρμένη», χωρίς να κατονομάσει ευθέως την Μπεγόνια Γκόμεθ.

Ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες κάλεσε τον πρεσβευτή της Αργεντινής, Ρομπέρτο ​​Μπος, την επόμενη μέρα για να απαιτήσει δημόσια συγγνώμη από τον Πρόεδρο Μιλέι, αλλά δεν ελήφθη καμία ενέργεια.

Ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών περιέγραψε την υπόθεση ως μοναδική στη διπλωματική ιστορία. «Δεν υπάρχει προηγούμενο για έναν αρχηγό κράτους που πηγαίνει στην πρωτεύουσα μιας άλλης χώρας να προσβάλει τους θεσμούς της και να παρεμβαίνει κατάφωρα στις εσωτερικές της υποθέσεις», είπε.

Η Ισπανία είχε αποσύρει αρχικά την απεσταλμένη της, Μαρία Χεσούς Αλόνσο, το Σαββατοκύριακο για διαβουλεύσεις, αλλά ο υπουργός Εξωτερικών δήλωσε την Τρίτη ότι η πρεσβεύτρια της χώρας θα παραμείνει τώρα στη Μαδρίτη επ' αόριστον. Η Αργεντινή δεν θα έχει πλέον Ισπανό απεσταλμένο, όπως είπε.

Ο κ. Μιλέι είχε προσκληθεί στη διάσκεψη Europa Viva 24 από το ισπανικό ακροδεξιό κόμμα Vox, μαζί με αρκετούς άλλους πολιτικούς ηγέτες, πριν από τις ευρωεκλογές σε τρεις εβδομάδες.

Ενώ άλλοι ακροδεξιοί ηγέτες μίλησαν για τη μετανάστευση και τα ισχυρά σύνορα, ο Πρόεδρος Μιλέι στόχευσε τον σοσιαλισμό, τον σοσιαλιστή πρωθυπουργό της Ισπανίας και τη σύζυγό του.

«Όταν έχεις μια διεφθαρμένη σύζυγο, ας πούμε, λερώνεσαι», είπε.

Τον περασμένο μήνα, ο Πέδρο Σάντσεθ είχε πει ότι θα σκεφτόταν εάν θα υπέβαλε την παραίτησή του όταν ξεκίνησε μια προκαταρκτική έρευνα για καταγγελίες για διαφθορά κατά της συζύγου,από μια δεξιά ομάδα κατά της διαφθοράς. Δεν έχει απαγγελθεί κατηγορία εναντίον της και ο εισαγγελέας της Μαδρίτης είπε ότι η υπόθεση θα πρέπει να τεθεί στο αρχείο λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων.

Ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να διακόψει πλήρως τις διπλωματικές σχέσεις εάν δεν υπάρξει δημόσια συγγνώμη από την Αργεντινή.

Σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη είπε ότι η Ισπανία δεν επιθυμεί περαιτέρω κλιμάκωση, αλλά η κυβέρνηση έχει την υποχρέωση να υπερασπιστεί την αξιοπρέπεια και την κυριαρχία των θεσμών της.

Προς το παρόν, η Μαδρίτη θα διατηρήσει τον επιτετραμμένο της στο Μπουένος Άιρες, αλλά θα μπορούσε να προχωρήσει περαιτέρω.

Ο ακροδεξιός πρόεδρος της Αργεντινής από τότε που ανέλαβε την εξουσία τον περασμένο Νοέμβριο, εξαπέλυσε προσωπικές επιθέσεις και στους προέδρους της Βραζιλίας και του Μεξικού.

Εντείνοντας τα σχόλιά του, είπε στην αργεντίνικη τηλεόραση ότι δεν κατηγόρησε κανέναν ονομαστικά κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Μαδρίτη.

«Δεν πρόκειται να απολογηθώ από καμία άποψη, ήμουν αυτός που δέχτηκε επίθεση», είπε στο Todo Noticias.

Νωρίτερα αυτό το μήνα ο Ισπανός υπουργός Μεταφορών Óscar Puente άφησε να εννοηθεί ότι ο ηγέτης της Αργεντινής έκανε χρήση ναρκωτικών κατά την προεκλογική του εκστρατεία.

«Διεφθαρμένη»

Αναλυτικότερα, ο κ. Μιλέι, που αρέσκεται να κάνει δηλώσεις που προκαλούν σοκ, επιτέθηκε στην ομιλία του, όπως συνηθίζει, στον «σοσιαλισμό» και στα κόμματα της κεντροαριστεράς και της αριστεράς, καθώς και στη σύζυγο του ισπανού πρωθυπουργού, την Μπεγόνια Σάντσεθ, κατηγορώντας τη -χωρίς να την κατονομάσει- πως είναι «διεφθαρμένη».

«Οι παγκόσμιες ελίτ δεν συνειδητοποιούν σε ποιο βαθμό μπορεί να είναι καταστροφική η εφαρμογή των ιδεών του σοσιαλισμού. Δεν γνωρίζουν το είδους της κοινωνίας και της χώρας που μπορεί να δημιουργήσει και το είδος των ανθρώπων που αγκιστρώνονται στην εξουσία και το επίπεδο καταχρήσεων που μπορεί να δημιουργήσει».

Και πρόσθεσε: «άμα έχεις διεφθαρμένη γυναίκα, λερώνεσαι και χρειάζεσαι πέντε μέρες να το σκεφτείς».

Αυτό το τελευταίο σχόλιο δεν υπάρχουν και πολλά περιθώρια αμφιβολίας πως αναφερόταν στην πρόσφατη απόφαση του κ. Σάντσεθ να αναστείλει όλες τις δραστηριότητές του για πέντε ημέρες, για να εξετάσει το εάν θα υπέβαλε την παραίτησή του ή όχι, αφού άρχισε να διενεργείται από την ισπανική δικαιοσύνη προκαταρκτική έρευνα για «άσκηση αθέμιτης επιρροής έναντι ανταλλάγματος» και «διαφθορά» σε βάρος της συζύγου του.

Επικρίθηκαν έντονα από τον επικεφαλής της ισπανικής διπλωματίας Άλβαρες, ο οποίος υπενθύμισε πως ο Χαβιέρ Μιλέι «έγινε δεκτός με καλή πίστη στην ισπανική πρωτεύουσα» και αντιμετωπίστηκε «με τον οφειλόμενο σεβασμό».

«Φτώχεια και θάνατος»

Ο επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ Τζουζέπ Μπορέλ, ο οποίος εκφράστηκε μέσω X, τάχθηκε υπέρ της ισπανικής κυβέρνησης. «Οι επιθέσεις εναντίον συγγενών πολιτικών ηγετών δεν έχουν θέση στον πολιτισμό μας: τις καταδικάζουμε και τις απορρίπτουμε, ειδικά όταν γίνονται από εταίρους μας», τόνισε.

Ο πρόεδρος της Αργεντινής Μιλέι από την πλευρά του επέμεινε, μεταφορτώνοντας σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης το βίντεο της ομιλίας του που συνόδευσε με σύντομο σχόλιο: «επειδή κάποιοι θέλουν να καλύψουν τον ήλιο με τα χέρια τους (...) να τα λόγια μου που προσπαθείτε τόσο απελπισμένα να αποκρύψετε».

Η πολεμική ξέσπασε την τρίτη και τελευταία ημέρα της επίσκεψης που έκανε στην Ισπανία ο πρόεδρος Μιλέι, ο οποίος δεν συναντήθηκε ούτε με τον βασιλιά Φίλιππο Στ΄, ούτε με τον Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος είχε ταχθεί υπέρ του κεντροαριστερού Σέρχιο Μάσα στις προεδρικές εκλογές στην Αργεντινή.

Καταγράφτηκε μόλις δυο εβδομάδες έπειτα από προηγούμενη διπλωματική θύελλα, την οποία είχε πυροδοτήσει σε εκείνη την περίπτωση ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας, ο Όσκαρ Πουέντε, αφήνοντας να εννοηθεί, αφού είδε τον πρόεδρο της Αργεντινής στην τηλεόραση, πως ο κ. Μιλέι κάνει χρήση ναρκωτικών.

Η προεδρία της Αργεντινής αντέδρασε κατηγορώντας τον Πέδρο Σάντσεθ πως «θέτει σε κίνδυνο τη μεσαία τάξη με τις σοσιαλιστικές πολιτικές του που δεν φέρνουν παρά μόνο φτώχεια και θάνατο». Με τη σειρά της, η Μαδρίτη απέρριψε τις «ανυπόστατες» επικρίσεις του Μπουένος Άιρες.

Αυτή η διένεξη χαρακτηρίστηκε «λήξασα» από την προεδρία της Αργεντινής και από τον ίδιο τον κ. Πουέντε, ο οποίος παραδέχθηκε πως διέπραξε «σφάλμα».

Πηγή: BBC News,ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.