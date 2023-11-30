Υπέρ της επιστολικής ψήφου τάσσεται το ΠΑΣΟΚ για τη διευκόλυνση του εκλογικού δικαιώματος των Ελλήνων του εξωτερικού, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, ασκώντας ωστόσο κριτική στον κ. Μητσοτάκη για το γεγονός ότι δεν είχε ενημερώσει τα κόμματα πριν την ανακοίνωση, κάνοντας λόγο για παλινωδίες και αιφνιδιασμό που δεν δείχνουν από την πλευρά της κυβέρνησης διάθεση συναίνεσης.

Τον Ιούλιο, ο κ. Μητσοτάκης δήλωνε από το βήμα της Ελληνικής Βουλής για το ζήτημα της επιστολικής ψήφου ότι «δεν θα είμαστε σίγουρα έτοιμοι πριν από τις Ευρωεκλογές για ένα τέτοιο βήμα, αλλά αν διαπιστώσουμε ότι υπάρχει διάθεση από κόμματα και μπορούμε να φτάσουμε στις 200 ψήφους, είμαστε έτοιμοι σε τεχνικό επίπεδο αυτή τη συζήτηση να την ξεκινήσουμε και, γιατί όχι, πριν από τις επόμενες εθνικές εκλογές να την ολοκληρώσουμε».

Διαψεύδοντας τον ίδιο του τον εαυτό και χωρίς καμία προηγούμενη συζήτηση με τα κόμματα και τον ελληνικό λαό, σήμερα παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο μέχρι και τους εκλογικούς φακέλους και τα ψηφοδέλτια, που θα χρησιμοποιηθούν στις επόμενες ευρωεκλογές.

Και όλα αυτά ενώ μέχρι πριν λίγες μέρες η κυβέρνηση διέρρεε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης το σχέδιό της για καθιέρωση συστήματος εκλογικών περιφερειών στις ευρωεκλογές.

Οι παλινωδίες και οι αιφνιδιασμοί σε ένα τόσο ευαίσθητο ζήτημα αποδεικνύουν ότι η κυβέρνηση δεν έχει καμία διάθεση συναίνεσης.

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής αναμένει να δει θεσμικά και επίσημα και όχι δια ανακοινώσεων τις διαδικαστικές εγγυήσεις που συνοδεύουν την πρόταση υιοθέτησης της επιστολικής ψήφου αλλά και τις κατηγορίες ψηφοφόρων τις οποίες θα αφορά.

Από την πλευρά μας, έχουμε αποδείξει έμπρακτα διάθεση συναίνεσης με τη θετική μας ψήφο στο νομοσχέδιο για τη διευκόλυνση του εκλογικού δικαιώματος των Ελλήνων του εξωτερικού.

Για εμάς η συμμετοχή στη δημοκρατία δεν είναι ζήτημα ανακοινώσεων, μικροπολιτικής ή πυροτεχνημάτων αλλά ένα από τα πλέον κρίσιμα θεσμικά ζητήματα λειτουργίας της πολιτείας και ως τέτοιο θα πρέπει να προσεγγιστεί.

