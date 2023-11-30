ΣΥΡΙΖΑ για επιστολική ψήφο: Η σημερινή εξαγγελία απαιτεί απαντήσεις για πιθανά συνταγματικά κωλύματα

Την εξαγγελία του Πρωθυπουργού για την επιστολική ψήφο στις ευρωεκλογές σχολιάζει η τομεάρχης Εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Γιώτα Πούλου.

«Έστω και με καθυστέρηση, ακούσαμε με ενδιαφέρον την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με την καθιέρωση της επιστολικής ψήφου στις επικείμενες Ευρωεκλογές.

Η ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στις εκλογικές διαδικασίες και η αντιμετώπιση της αυξανόμενης αποχής είναι στις προτεραιότητες του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και απαιτούν άμεσες θεσμικές παρεμβάσεις.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ανέδειξε έγκαιρα το πρόβλημα του αποκλεισμού χιλιάδων συμπολιτών μας, και κυρίως νέων εποχικών εργαζομένων σε τουριστικές περιοχές, από τις πρόσφατες εθνικές εκλογές και κατέθεσε σχετική Τροπολογία. Όμως, η κυβέρνηση της ΝΔ την απέρριψε τότε, χωρίς κανέναν διάλογο.

Η σημερινή εξαγγελία δεν πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο επικοινωνιακής εκμετάλλευσης. Απαιτεί απαντήσεις για πιθανά συνταγματικά κωλύματα, για τη διασφάλιση της μυστικότητας της ψήφου, καθώς και ασφαλιστικές δικλείδες που θα προστατεύσουν από ενδεχόμενη νόθευση το εκλογικό αποτέλεσμα και θα εξασφαλίσουν την αξιοπιστία της διαδικασίας.

Σε αυτή την κατεύθυνση, περιμένουμε την περαιτέρω εξειδίκευση της εξαγγελίας του Πρωθυπουργού από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών.»

