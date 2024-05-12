Γάζα: Ισραηλινά άρματα μάχης έξω από την Τζαμπάλια

Το Ισραήλ ανέπτυξε άρματα μάχης νωρίς σήμερα στην ανατολική Τζαμπάλια στα βόρεια της Λωρίδας της Γάζας, μετά από μία νύχτα σφοδρών βομβαρδισμών από την αεροπορία και το πυροβολικό, με 19 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι των υπηρεσιών υγείας.

Τουλάχιστον 35.034 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν κι άλλοι 78.755 τραυματίστηκαν από την στρατιωτική εισβολή του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας που ακολούθησε την 7η Οκτωβρίου 2023, σύμφωνα με μία σημερινή ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας στη Γάζα.

Οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ έχουν προκαλέσει σοβαρές καταστροφές στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά και μία βαθιά ανθρωπιστική κρίση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

