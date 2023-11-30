Ο Γεραπετρίτης θα ενημερώσει αύριο τα κόμματα για το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας με την Τουρκία

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης θα ενημερώσει αύριο, Παρασκευή, αρχηγούς και εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών κομμάτων σχετικά με το επικείμενο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας με την Τουρκία στις 07 Δεκεμβρίου.

