«Χειροπέδες» σε μέλη εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε ναρκωτικά στην Αττική

Εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κοκαϊνης και ακατέργαστης κάνναβης στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας.

Ειδικότερα, την Παρασκευή 10 Μαϊου, συνελήφθησαν στο Μοσχάτο και την Καλλιθέα, στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης, 3 αλλοδαποί, ένας 32 ετών και δύο 37 ετών, κατηγορούμενοι για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται και άλλα μέλη της οργάνωσης.

Οι αστυνομικοί, μετά από πληροφορίες που είχαν σχετικά με εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικά, κατάφεραν από διασταύρωση πληροφορικών δεδομένων και αποδεικτικών μέσων να εντοπίσουν τους κατηγορούμενους και να πιστοποιήσουν την εγκληματική δράση τους.

Συγκεκριμένα, ο 37χρονος, ως υπαρχηγός, και ο 32χρονος ήταν επιφορτισμένοι με την προμήθεια, επανατυποποίηση, αποθήκευση, φύλαξη και διακίνηση των ναρκωτικών, την ανεύρεση πελατών, την είσπραξη των κερδών από τα υπόλοιπα μέλη και την αποστολή των χρημάτων στον αρχηγό της οργάνωσης, ο οποίος αναζητείται.

Ο έτερος 37χρονος συλληφθείς αναλάμβανε κατά περίπτωση τη διακίνηση των ναρκωτικών, όπως και τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα της Δίωξης Ναρκωτικών, πιστοποιήθηκαν περισσότερες από 300 συναλλαγές διακίνηση ναρκωτικών.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε δωμάτιο ξενοδοχείου, κατελήφθη ο 32χρονος να κατέχει για λογαριασμό της εγκληματικής οργάνωσης 103,5 γραμμάρια κοκαΐνης και μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Συνολικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 103,5 γραμμάρια κοκαΐνης, μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, 440 ευρώ, 20 δολάρια ΗΠΑ και 20 δολάρια Καναδά, δύο ζυγαριές, πέντε κινητά τηλέφωνα και μία μοτοσυκλέτα.

Οι συλληφθέντες, με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

