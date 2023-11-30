Φάμελλος: Έχουμε την ευθύνη να τιμήσουμε την ψήφο των πολιτών

«Η κυβέρνηση αδυνατεί να δώσει απαντήσεις στους πολίτες, όπως και στην ακρίβεια. Άρα χρειάζεται μία ισχυρή αντιπολίτευση που να βάζει ”γραμμή άμυνας” απέναντι στις πολιτικές τής κυβέρνησης και να κάνει προτάσεις», είπε ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, σε συνέντευξη του στο Mega, υποστηρίζοντας ότι «οι αποχωρήσεις δεν κάνουν καλό στην αξιωματική αντιπολίτευση γιατί την αδυνατίζουν, ούτε και στην κοινωνία αφού ο ρόλος της είναι να υπερασπίζεται τα συμφέροντα της κοινωνίας».

Χαρακτήρισε ενδιαφέρουσα και παραγωγική τη συζήτηση στη χθεσινή Πολιτική Γραμματεία, ενώ αναφέρθηκε στη σημερινή συνεδρίαση της ΚΟ που συγκαλείται για να συζητηθεί ο προϋπολογισμός, το φορολογικό νομοσχέδιο και τα κόκκινα δάνεια. «Προετοιμαζόμαστε επίσης για το Συνέδριό μας που θα πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο, ένα πολύ σημαντικό Συνέδριο όπου θα αποφασίσουμε τι κόμμα και τι πολιτικές θέλουμε, ποια θα είναι η πρότασή μας προς την κοινωνία», προσέθεσε, «άρα παραμένει το χρονοδιάγραμμα όπως το έχουμε συμφωνήσει».

Ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «ο Στέφανος Κασσελάκης έκανε και αυτός μία κριτική σχετικά με το ύψος και όχι την αναγκαιότητα του ”μαξιλαριού”», συζήτηση που «δεν αμφισβητεί το ”μαξιλάρι”». «Εγώ αυτή τη στιγμή κάνω κριτική στον Ευκλείδη Τσακαλώτο, και στα υπόλοιπα στελέχη που αποχώρησαν, όχι φυσικά για το ”μαξιλάρι”, αλλά γιατί έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ χωρίς να έχουμε πάει μαζί στο Συνέδριο για να συζητήσουμε πολιτικά και να εκφραστούν και οι όποιες διαφωνίες», είπε, προσθέτοντας ότι «με την αποχώρησή του αδυνάτισε την αξιωματική αντιπολίτευση». Είπε ότι οι έντεκα αποχωρήσαντες «εξελέγησαν με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, από ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και τώρα κάνουν Κοινοβουλευτική Ομάδα κόντρα στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ», για να τονίσει ότι «εμείς έχουμε την ευθύνη να τιμήσουμε την ψήφο των πολιτών και τον ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης που μας έδωσαν».

Τόνισε ότι «δεν θα αλλάξει αυτό που έχουμε να κάνουμε στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, που είναι αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και διαμόρφωση μιας εναλλακτικής κυβερνητικής πρότασης». Προσέθεσε ωστόσο ότι «πρέπει βέβαια να αλλάξουμε και εμείς, αυτό μάς έδειξε και το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών. Να βρούμε τι θα αλλάξουμε».

Κληθείς να σχολιάσει τις δημοσκοπήσεις είπε ότι «προτεραιότητά μας είναι ένα κόμμα που κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για τους πολίτες και στη συνέχεια για τα ποσοστά του». Σχολίασε ότι «οι δημοσκοπήσεις είναι βέβαια μία εικόνα της στιγμής. Δε νομίζω ότι κάποιος περίμενε σε αυτήν τη χρονική συγκυρία με τόσο έντονα εσωκομματικά προβλήματα να πηγαίνει καλά ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στις δημοσκοπήσεις. Πρωτεύει πάνω από όλα να υπηρετούμε τις ανάγκες τις κοινωνίας και όχι τη δική μας ύπαρξη ως κόμμα».

Ο κ. Φάμελλος άσκησε κριτική στην κυβέρνηση λέγοντας ότι «ο κ. Μητσοτάκης είναι υπεύθυνος και για την αύξηση των τιμών και για την επιλογή του να μην φορολογήσει τα υπερκέρδη, αλλά και για το ότι το κράτος συμμετέχει σε αυτήν την αισχροκέρδεια αφού συμμετέχει με σημαντικό ποσοστό στα Ελληνικά Πετρέλαια και άρα στην κερδοφορία του Ομίλου».

Εξέφρασε δε την κάθετη αντίθεση του κόμματος με τη μεταφορά του Εθνικού Αστεροσκοπείου στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, «επιλογή που επιχειρεί να πλήξει την ανεξαρτησία του ερευνητικού φορέα».

Μίλησε για «σοβαρά δεδομένα που δείχνουν ότι υποτιμάται η δημοκρατία επί κυβέρνησης Μητσοτάκη», σχολιάζοντας: «Πόσο ασφαλής μπορεί να αισθάνεται κάποιος σε μία χώρα όπου παρακολουθείται ο αρχηγός του Στρατεύματος για πάνω από ένα χρόνο…».

