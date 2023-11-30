Το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Εκλογή Ευρωβουλευτών, Διευκόλυνση Ψήφου Εκλογέων, Εκκαθάριση Εκλογικών Καταλόγων και Λοιπές Διατάξεις» και συγκεκριμένα την καθιέρωση για πρώτη φορά στη χώρα μας της επιστολικής ψήφου, παρουσίασαν η Υπουργός Εσωτερικών, Νίκη Κεραμέως και ο Αναπληρωτής Υπουργός, Θοδωρής Λιβάνιος, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης, Αθανάσιου Μπαλέρμπα, σε συνέντευξη τύπου μετά την έγκρισή του από το Υπουργικό Συμβούλιο νωρίτερα σήμερα.

Δείτε αναλυτικά την παρουσίαση από το υπουργείο Εσωτερικών ΕΔΩ



Το νομοσχέδιο κινείται σε τέσσερις άξονες: εκλογή ευρωβουλευτών, διευκόλυνση ψήφου εκλογέων, εκκαθάριση εκλογικών καταλόγων και διευκόλυνση πρόσβασης ΑμεΑ στον προεκλογικό διάλογο.



Συγκεκριμένα για την καθιέρωση της επιστολικής ψήφου, ο εκλογέας εντός επικράτειας δύναται να επιλέξει αν θα ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα με επιστολική ψήφο αντί για προσέλευση στο εκλογικό του τμήμα. Οι εκλογείς που βρίσκονται εκτός επικρατείας θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα αποκλειστικά με επιστολική ψήφο. Ο εκλογέας παραλαμβάνει το εκλογικό υλικό, ψηφίζει και αποστέλλει τον φάκελό του στην Ειδική Επιτροπή Συλλογής Επιστολικής Ψήφου στα αρμόδια Πρωτοδικεία. Οι επιστολικές ψήφοι καταμετρώνται ταυτόχρονα με τις ψήφους στην υπόλοιπη χώρα. Η επιστολική ψήφος προβλέπεται για την ώρα στην εν λόγω πρωτοβουλία μόνο για τις ευρωεκλογές και τα εθνικά δημοψηφίσματα.



Η διαδικασία έχει ως εξής:



• Δημιουργείται ηλεκτρονική πύλη για την εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους επιστολικής ψήφου.

• Ο εκλογέας κάνοντας χρήση των κωδικών του καταχωρεί την αίτησή του και συμπληρώνει τη διεύθυνση στην οποία θέλει να του αποσταλεί το εκλογικό υλικό. Το κινητό του τηλέφωνο που δηλώνει καθώς και το email του, πιστοποιούνται με συνθηματικό μιας χρήσης (OTP).

• H αίτηση γίνεται αμέσως οριστική, μόλις αυτή υποβληθεί.

• Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει 40 ημέρες πριν τη διενέργεια των εκλογών. Μέχρι εκείνη την ημερομηνία ο εκλογέας μπορεί να τροποποιήσει τη διεύθυνση παραλαβής ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, καθώς και να ακυρώσει την αίτησή του.

Ο φάκελος θα περιέχει τον φάκελο επιστροφής επιστολικής ψήφου, το φάκελο ψηφοφορίας, το ψηφοδέλτιο, έντυπο οδηγιών και κατάλογο υποψηφίων, καθώς και το έντυπο – υπεύθυνη δήλωση.

Η Υπουργός Εσωτερικών, Νίκη Κεραμέως, δήλωσε: «Η σημερινή ημέρα είναι ιστορική για την Ελληνική Δημοκρατία. Με την καθιέρωση για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας μας της επιστολικής ψήφου, αίρονται όλα τα πραγματικά/πρακτικά εμπόδια συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία, για όλους όσοι έχουν δικαίωμα ψήφου, όπου και αν ζουν και όπου και αν βρίσκονται, την ημέρα των Ευρωεκλογών, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Στις ευρωεκλογές του 2024, πενήντα χρόνια μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, δεν θα υπάρχει κανένα εμπόδιο – νομικό ή πραγματικό – για τη συμμετοχή όλων, σε Ελλάδα και εξωτερικό, στην εκλογική διαδικασία. Είναι η καλύτερη αφετηρία για τα επόμενα 50 χρόνια της Ελληνικής Δημοκρατίας.».

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος, προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Η δυνατότητα άσκησης του εκλογικού δικαιώματος εντός και εκτός επικρατείας στις ευρωεκλογές με επιστολική ψήφο είναι ένα μεγάλο βήμα. Ένα βήμα για μεγαλύτερη συμμετοχή στη γιορτή της δημοκρατίας.».



