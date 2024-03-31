ΠΑΣΟΚ: Ανακοίνωση για τις παραιτήσεις Μπρατάκου και Παπασταύρου

«Όταν την Τετάρτη ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, έθεσε στην Ολομέλεια ζήτημα για τη συνάντηση δύο Υπουργών με επιχειρηματία, ο οποίος καταγγέλθηκε από την κυβέρνηση ότι απεργάζεται την αποσταθεροποίησή της, ο μεν Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Π. Μαρινάκης μίλησε για "κοινωνική επίσκεψη" και ο Υπουργός Επικράτειας Α. Σκέρτσος για "μυθεύματα"», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε τονίζει ότι, «Λίγες ώρες αργότερα ο Πρωθυπουργός τους εξανάγκασε σε παραίτηση», με την Χαριλάου Τρικούπη να καλεί την κυβέρνηση να απαντήσει σε συγκεκριμένα ερωτήματα:

«Μετά από την παρέλευση τριών εικοσιτετραώρων από την πρόταση δυσπιστίας, η κυβέρνηση θα μας απαντήσει για την ταμπακιέρα; Πήγαν ή όχι να καπνίσουν την πίπα της ειρήνης με τα οικονομικά συμφέροντα;»

Πηγή: skai.gr

