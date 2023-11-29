Σε καλό κλίμα η συνεδρίαση της ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρουν πηγές του κόμματος

Σε καλό κλίμα διεξήχθη η συνεδρίαση της Πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, όπως το αποτυπώνουν πηγές του κόμματος.

Ο κ . Κασσελάκης χαρακτήρισε στην ομιλία του τη σημερινή συνεδρίαση περισσότερο ως ανοιχτή συζήτηση ενός άτυπου πολιτικού κέντρου, καθώς την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξουν προσωπικές συναντήσεις με τα μέλη για τις χρεώσεις τους.

«Το Συνέδριο πρέπει να γίνει στην ώρα του», ανέφερε στην τοποθέτηση του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ενώ εισηγήθηκε να προχωρήσει η υλοποίηση των περιφερειακών συνεδρίων, όπως και η συγκρότηση των ομάδων εργασίας, καθώς και ο σχεδιασμός της διπλής καμπάνιας για τη στέγαση και την ακρίβεια».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Αναπληρωτής Γραμματέας του κόμματος, αναφερθείς στις ροές των αποχωρήσεων το τελευταίο διάστημα, εκτίμησε ότι «οι αποχωρήσεις δεν θα φτάσουν ούτε τα 3.000 μέλη. Από την ροή των παραιτήσεων κρίνουμε ότι δύσκολα θα ξεπεραστεί αυτός ο αριθμός, ενώ στις Νομαρχιακές Επιτροπές φαίνεται ότι στην συντριπτική πλειονότητά τους δεν υπάρχουν ( κατά μέσο όρο) πάνω από 5 αποχωρήσεις. Πλην ελαχίστων εξαιρέσεων που ήταν εξ αρχής αναμενόμενες».

