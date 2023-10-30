Λογαριασμός
Παραίτηση του ΔΣ του ΟΠΕΚΕΠΕ ζητά η ηγεσία του ΥΠΑΑΤ - Η «σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι»

Την παραίτηση του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ζητήσει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Τι δηλώνουν πηγές του ΥΠΑΑΤ

ΟΠΕΚΕΠΕ

Την παραίτηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ζητήσει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Όπως τόνισαν στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων πηγές του υπουργείου, η «σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι» ήταν τα σοβαρά προβλήματα που παρατηρήθηκαν στις τελευταίες πληρωμές.

Σύμφωνα δε, με τις ίδιες πηγές η απόφαση αυτή, έχει σχέση εκτός από τις δυσλειτουργίες στην τελευταία πληρωμή και με έγγραφα διοικητικών αρχών που έχουν εντοπίσει σοβαρά προβλήματα τα οποία εκθέτουν τον Οργανισμό - και κατ' επέκταση τη χώρα- εντός κι εκτός συνόρων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

