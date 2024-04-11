Παπαστεργίου: Οι ίδιοι οι πολίτες είναι αυτοί οι οποίοι αναζητούν την ψηφιακή μετάβαση

«Φτάσαμε σε ένα σημείο που πλέον είναι οι ίδιοι οι πολίτες αυτοί οι οποίοι αναζητούν την ψηφιακή μετάβαση». Με αυτά τα λόγια άρχισε την τοποθέτησή του ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου στο «9ο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών» με κεντρικό θέμα την Καινοτομία και την Ψηφιακή Οικονομία στη νοτιοανατολική Ευρώπη.

O κ. Παπαστεργίου αναφέρθηκε στην ψηφιακή ταυτοποίηση, στο ψηφιακό εισιτήριο στα γήπεδα, λέγοντας ότι «τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους, 240.000 πολίτες έχουν εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας προκειμένου να έχουν πρόσβαση στο ψηφιακό πορτοφόλι, 125.000 φίλαθλοι "κατέβασαν" σε μικρό χρονικό διάστημα το gov.gr. wallet για να μπορέσουν να εισάγουν το εισιτήριό τους. Πάνω από 10 με 15.000 άνθρωποι για αυτήν την Κυριακή έχουν περάσει το εισιτήριό τους στο ψηφιακό πορτοφόλι». Πρόσθεσε μάλιστα, ότι δεν είναι το κράτος που πάει μόνο του να τραβήξει μπροστά την κοινωνία, αλλά μάλλον η κοινωνία είναι που έχει αντιληφθεί την ανάγκη ψηφιοποίησης.

Στο μεταξύ, ο υπουργός μίλησε για την κατάργηση και της ψηφιακής γραφειοκρατίας που φέρνει το σχετικό νομοσχέδιο μέσω της κατάργησης της έκδοσης πιστοποιητικών. «Πάμε σε άμεση διαλειτουργικότητα» είπε χαρακτηριστικά, ενώ αναφέρθηκε και στους νέους διαγωνισμούς που «τρέχουν» για το New Space. «Είναι πολύ σημαντικό να αναπτύξουμε data centers, να δώσουμε τις υποδομές που χρειάζονται, αλλά όλα αυτά πρέπει να τα δούμε και με όρους ενέργειας, να φτιάξουμε πιο έξυπνα δίκτυα και φυσικά να δούμε πιο στενά και άμεσα το θέμα της αποθήκευσης ενέργειας» και συνέχισε: «Να μην κοιτάμε μόνο σε δυο διαστάσεις αλλά στις δυνατότητες που μας έρχονται πλέον από την τρίτη διάσταση, που είναι οι δορυφορικές πολιτικές».

Ο υπουργός δεν παρέλειψε να μιλήσει και για το κομμάτι της κυβερνοασφάλειας, αλλά και την πολύτιμη χρηματοδότηση στους δήμους, με μισό δισεκατομμύριο από το Ταμείο Ανάκαμψης, ΕΣΠΑ και το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» την οποία πρέπει να αξιοποιήσουν, ενώ αναφέρθηκε και στην οικονομική υποστήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. «Υπάρχουν άλλα 40 εκατ. και ό,τι άλλο επιπλέον καταφέρουμε να συγκεντρώσουμε για να αποκτήσουν την δυνατότητα να πάρουν τα εργαλεία που χρειάζονται», είπε ενώ τόνισε ότι το κομμάτι των skills προφανώς είναι πολύ σημαντικό, «ώστε η τεχνολογία να μην αφήσει κανέναν πίσω».

O Νίκος Ευθυμιάδης Chairman, Thess INTEC, Greece έκανε λόγο για δύσκολη περίοδο που διανύει η Ευρώπη σε σχέση με τους ανταγωνιστές της στην Αμερική και στην Κίνα, καθώς «η μεν Αμερική σιγά-σιγά αναπτύχθηκε με δικά μας μυαλά και η Κίνα με δικές μας επενδύσεις» και τόνισε ότι υπάρχει τεράστια ευκαιρία για μικρές χώρες όπως η Ελλάδα και η Βουλγαρία, οι οποίες «αναγεννούνται μέσα από αυτήν τη νέα κατάσταση. Είμαστε σε μια άλλη επανάσταση που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα μυαλά μας καλύτερα».

Μίλησε για συνδυασμό ψηφιοποίησης, ψηφιακής οικονομίας και γνώσης, ώστε «να δούμε τι θα κάνουμε με όλα τα κοινωνικά προβλήματα που έχουμε, που χρειάζονται μεγάλη γνώση αλλά χωρίς την ψηφιοποίηση δεν θα τα καταφέρουμε».

Από τη πλευρά της, η Γιώτα Παπαρίδου, πρόεδρος ΔΣ του ΣΕΠΕ (Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας) επεσήμανε ότι η καινοτομία είναι κάτι υποχρεωτικό, όχι προαιρετικό, στην οποία όμως κατά κύριο λόγο οι βαλκανικές χώρες υστερούν, καθώς στην πλειοψηφία αυτών των χωρών δραστηριοποιούνται μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν επενδύουν σε έρευνα και καινοτομία.

Στο μεταξύ, τόνισε ότι είναι αναγκαίο να υπάρξει ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων, αλλά και ψηφιακή αναβάθμιση των δεξιοτήτων των πολιτών, «να γίνει reskilling, να μετεκπαιδεύσουμε ανθρώπους».

