Του Γιάννη Ανυφαντή

Βαρύτατους χαρακτηρισμούς, προσωπικές επιθέσεις και αντεγκλήσεις περιελάμβανε το μενού της σφοδρής σύγκρουσης που εκτυλίχθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής μεταξύ του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου.

Η αντιπαράθεση των δύο ανδρών, που ξεκίνησε με αφορμή τη συζήτηση στη Βουλή για το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας, έλαβε γρήγορα προσωπικές διαστάσεις, με τον Άδωνη Γεωργιάδη να απαντά στους χαρακτηρισμούς του κ. Βελόπουλου: «Ποιος ξέρει καλύτερα από εμένα πόσο παρακαλούσες τον Αντώνη Σαμαρά το 2014 να κατέβεις υποψήφιος ευρωβουλευτής. Να ξέρει ο λαός ότι δεν είσαι στη Νέα Δημοκρατία επειδή σε έκοψε ο Σαμαράς. Το σόου το έκανες για να κοροϊδέψεις τον κόσμο. Εμένα δεν μπορείς να με κοροϊδεύεις, αμφιβάλω αν είχες φίλο στο τρένο, μάλλον ψέμα και αυτό. Σε μένα θα μιλάς με σεβασμό, γιατί σε ξέρω καλά - καλά, άρα θα είσαι προσεκτικός. Παρακαλούσες και σε κόψανε και σου έκατσε να γίνεις τώρα αρχηγός».

Ο Κυριάκος Βελόπουλος, σήκωσε το γάντι αποκαλώντας τον Άδωνι Γεωργιάδη «κουβαλητή του συστήματος». «Αρνήθηκα στον Αντώνη Σαμαρά να κατέβω. Εμένα δεν θα μου κουνάς το δάχτυλο. Γιατί όταν σε φτύνουν νομίζεις ότι βρέχει. Ο άνθρωπος που παρακαλεί και αγκαλιάζει οποιανδήποτε αρχηγό για να κατέβει. Η ΝΔ είναι ντροπή της Δεξιάς δεν μπορούσα να πιστέψω ότι θα πάω σε αυτό το κόμμα. Αυτός είσαι συκοφάντης και γλείφτης του συστήματος», τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.

Στην αίθουσα της Ολομέλειας πάντως προκλήθηκε έντονη δυσφορία, λόγω της πολιτικής αντιπαράθεσης, καθώς οι απαντήσεις επί προσωπικού μεταξύ των δύο ανδρών, οδήγησαν σε μεγάλες καθυστερήσεις στις τοποθετήσεις των βουλευτών. Μάλιστα, όταν ανέβηκε στο βήμα ο Αλέξης Χαρίτσης, είπε πως τα προσωπικά τους έπρεπε να τα λύσουν έξω και έκανε λόγο για εκφυλισμό της διαδικασίας.

"Ροντέο" η Βουλή!

Ηγετική εμφάνιση Κυριάκου Βελόπουλου, συνέτριψε Μητσοτάκη και Γεωργιάδη.

- Ανελέητο σφυροκόπημα Βελόπουλου στον Μητσοτάκη για το παραλήρημα στον ΑΝΤ1!

- «Άδωνι, παίρνεις και τηλέφωνο τον Αλαφούζο»; Ο Κυριάκος Βελόπουλος γκρέμισε τον Γεωργιάδη από τα υπουργικά… pic.twitter.com/p0X95WbPfO — Κυριάκος Βελόπουλος (@velopky) April 11, 2024

Πηγή: skai.gr

