Παπαστεργίου: Ο ψηφιακός βοηθός του gov.gr δέχεται 6.000 ερωτήσεις την ημέρα

Περί τις 6.000 ερωτήσεις ημερησίως δέχεται ο νέος ψηφιακός βοηθός του gov.gr, η πρώτη εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στην ελληνική δημόσια διοίκηση, που ξεκίνησε να λειτουργεί στις 12 Δεκεμβρίου 2023. «Αυτή είναι μια πρώτη αλλαγή που θα πρέπει να μας προκαλέσει εντύπωση, να μας κάνει να σκεφτούμε διαφορετικά για την επόμενη μέρα στο ελληνικό δημόσιο», ανέφερε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου σε βιντεοσκοπημένο χαιρετισμό του, που προβλήθηκε στο 18ο Πολυσυνέδριο «Καινοτομία & Ανάπτυξη», που διοργάνωσε το ka-business.gr.

Μιλώντας για την προσέγγιση του υπουργείου στην καινοτομία αναφέρθηκε «στη νέα πολιτική που ακολουθήσαμε από το καλοκαίρι και μετά από τα πολύ σκληρά, βίαια γεγονότα του καλοκαιριού σε σχέση με τις πλημμύρες της Θεσσαλίας, αλλά και τις φωτιές στη Ρόδο, στον Έβρο και σε άλλα σημεία της χώρας», όταν «πήραμε μια απόφαση να καινοτομήσουμε και αντί να σχεδιάσουμε ένα νέο δορυφορικό πρόγραμμα με έμφαση στις τηλεπικοινωνίες, να πάμε σε κάτι πιο επείγον και πολύ πιο άμεσο σε σχέση με τις ανάγκες που δημιουργήθηκαν και είχαν να κάνουν με το νέο πρόγραμμα μικροδορυφόρων, οι οποίοι έρχονται να καλύψουν ένα πολύ μεγάλο κενό στην Πολιτική προστασία».

Σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο για τις ψηφιακές υπηρεσίες και την κατάργηση σειράς πιστοποιητικών τόνισε ότι «πάμε να καταργήσουμε κάποιες στρώσεις γραφειοκρατίας». «Δεν υπάρχει λόγος πλέον όταν υπάρχει η πληροφορία για το ποιοι είμαστε, ποια είναι τα παιδιά μας, πότε γεννηθήκαμε, ποιοι είναι οι γονείς μας, ποιοι είναι οι πλησιέστεροι συγγενείς, αυτή την πληροφορία να πρέπει να τη διακινούμε ακόμη με κάποια αρχεία, είτε αυτά είναι σε χαρτί, είτε είναι ψηφιακά αρχεία. Άρα από τη διακίνηση των πιστοποιητικών σε οποιαδήποτε μορφή, πάμε πλέον στη διακίνηση δεδομένων», εξήγησε, προσθέτοντας ότι «αυτή είναι μόνο η αρχή από ένα καινούριο δημόσιο, το οποίο πλέον και με χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, έρχεται πλέον να επιταχύνει διαδικασίες», για παράδειγμα «το να μπορούμε να αλλάξουμε πάροχο, μιας και πλέον τα τιμολόγια ενέργειας έχουν και δυναμικό χαρακτήρα με δυνατότητα αλλαγής παρόχου ακόμα και κάθε μήνα, και αυτή η αλλαγή μπορεί να γίνει πολύ εύκολα από το κινητό μας τηλέφωνο».

Σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο για την κυβερνοασφάλεια σημείωσε ότι «η νέα Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας έρχεται να θωρακίσει αυτή την προσπάθεια, καλύπτοντας πάνω από 2.000 φορείς, οργανισμούς και κρίσιμες υποδομές».

«Η καινούργια ψηφιακή Ελλάδα είναι εδώ, μια αποτελεσματική Ελλάδα με σκοπό να επιταχύνει την επαφή του πολίτη με το δημόσιο, να σταματήσει να θεωρεί τον πολίτη κλητήρα του Δημοσίου, να πείσει ότι τελικά η Ελλάδα πραγματικά αλλάζει με όραμα και σχεδιασμό», κατέληξε ο υπουργός.

Πηγή: skai.gr

