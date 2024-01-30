Στην κατάργηση βασικών πιστοποιητικών από τον Μάρτιο όπως το πιστοποιητικό γέννησης, το οποίο θα πρέπει να είναι το πρώτο που θα καταργηθεί, ανακοίνωσε μέσω του ΣΚΑΪ 100,3 ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Χαρακτήρισε τομή στην δημόσια διοίκηση τον προσωπικό αριθμό λέγοντας ότι θα ισχύσει εφόσον υπάρξει γνωμοδότηση από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Στη συνέχεια θα υπάρξει έγκριση από το ΣΤΕ και μετά από ένα μήνα περίπου θα αρχίσει η εφαρμογή του.

Ακούστε ολόκληρη τη συνέντευξη του Δημήτρη Παπαστεργίου στον Άρη Πορτοσάλτε:

Πηγή: skai.gr

