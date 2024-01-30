Νέα πρόσκληση στους αγρότες για διάλογο, ώστε να μπορέσουν να επιλυθούν προβλήματα που έχουν ενταθεί λόγω της κλιματικής κρίσης, απηύθυνε στους αγρότες ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ.

«Ζητάω από τους αγρότες να έλθουν να συζητήσουμε. Δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε. Μαζί είμαστε. Στην ίδια πλευρά της όχθης είμαστε. Έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε μαζί. Πραγματικά θέλουμε να στηρίξουμε ακόμα περισσότερο τον πρωτογενή τομέα. Καταλαβαίνουμε τα προβλήματα. Δεν είναι μόνοι. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι στο πλευρό τους και έχει αποδειχθεί από τα μέτρα που έχουμε λάβει μέχρι σήμερα», τόνισε ο υπουργός.

Παράλληλα, είπε ότι την Παρασκευή, στο πλαίσιο της έκθεσης Agrotica στη Θεσσαλονίκη, ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Θεόδωρος Σκυλακάκης, θα ανακοινώσει το πρόγραμμα «Απόλλων» που αφορά το ενεργειακό κόστος στην πρωτογενή παραγωγή.

Η Θεσσαλία

Σε ό,τι αφορά στη Θεσσαλία ο υπουργός τόνισε ότι έχουν ήδη δοθεί ως προκαταβολές, περί τα 150 εκατ. ευρώ και η κυβέρνηση έχει δεσμεύσει ακόμα 110 εκατ. από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και αν απαιτηθούν θα δώσει κι άλλα, για να εξοφληθούν οι ζημιές στη φυτική παραγωγή και στο ζωικό κεφάλαιο έως 30 Ιουνίου.

Σε ό,τι αφορά την κάλυψη των αποζημιώσεων, ήταν κατηγορηματικός, τονίζοντας ότι θα καλυφθούν κατά 100%.

Αναφέρθηκε επίσης στα ειδικά μέτρα που λαμβάνει το ΥΠΑΑΤ για τη Θεσσαλία, τονίζοντας ότι τόσο το μέτρο 5.2 ύψους 45 εκατ. ευρώ, όσο και το πρόγραμμα ενίσχυσης για τουλάχιστον δύο χρόνια, των παραγωγών των παρακάρλιων περιοχών, προέκυψαν μέσα από διάλογο με τους πληγέντες. Υπενθυμίζεται ότι το μέτρο 5.2 προβλέπει δωρεάν αντικατάσταση των ζώων που πνίγηκαν και δωρεάν ανακατασκευή των σταύλων που καταστράφηκαν από τον Daniel.

Ειδικά για τους αγρότες της Θεσσαλίας ο Λευτέρης Αυγενάκης σημείωσε ότι το ΥΠΑΑΤ προχώρησε στοχευμένα στην παράταση του περυσινού προγράμματος απονιτροποίησης, το οποίο μαζί με τις παρεμβάσεις του εφετινού ανέρχεται, αθροιστικά, στα 150 εκατ. ευρώ.

Σημείωσε, τέλος, ότι ξεκινά άμεσα και η πληρωμή αποζημιώσεων προς τους παραγωγούς που δεν είχαν ασφαλιστεί στον ΕΛΓΑ επειδή δεν προβλεπόταν υποχρεωτική ασφάλισή τους, όπως τους χοιροτρόφους, πτηνοτρόφους, καλλιεργητές αρωματικών φυτών κλπ, με 15,8 εκατ. ευρώ από το Γεωργικό Αποθεματικό του 2023.

Οι αποζημειώσεις από τον ΕΛΓΑ

Όσον αφορά στα μέτρα που ήδη έχουν ληφθεί σημείωσε ότι μόνο ο ΕΛΓΑ στην περίοδο 2020 έως 2023 έχει καταβάλει ως αποζημιώσεις στους αγρότες περισσότερο από 1 δις ευρώ. Και παράλληλα η κυβέρνηση με αποφάσεις της:

- Επέστρεψε στους αγρότες τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στο πετρέλαιο δίνοντας συνολικά περί τα 160 εκατ. ευρώ σε περίπου 297.000 αγρότες.

- Μείωσε από το 24% στο 13% το ΦΠΑ για αγορά αγροτικών μηχανημάτων

- Μείωσε τον ΦΠΑ στις ζωοτροφές από το 13% στο 6%

- Μείωσε κατά 50% τη φορολογία στα κέρδη αγροτών που δραστηριοποιούνται μέσα από συνεργατικά σχήματα

- Κατήργησε τη φορολόγηση των ενισχύσεων από το πρώτο ευρώ που είχε επιβάλει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Ειδικά για την ΚΑΠ, θέμα που θέτουν οι αγρότες, ο Υπουργός είπε ότι η Ελλάδα έχει ήδη βελτιώσεις σε έξι σημεία και αναμένει την έγκριση των προτάσεών της από την ΕΕ. Παράλληλα είπε ότι το ζήτημα των αλλαγών της ΚΑΠ, μαζί με τη δημιουργία μόνιμου μηχανισμού για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και τα προβλήματα του περονόσπορου, της ακαρπίας και των ψαριών εισβολέων στη Μεσόγειο, ετέθησαν από τον ίδιο στη συνεδρίαση της ομάδας EUMED-9, που συνήλθε για πρώτη φορά, με ελληνική πρωτοβουλία για ζητήματα Γεωργίας, με στόχο τη δημιουργία μετώπου από τις χώρες του Νότου της ΕΕ

Διαφάνεια στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σε σχέση με τη μειωμένη ενιαία ενίσχυση που έλαβαν μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε ότι όντως μειώθηκε κατά 236 εκατ. το ποσό της ενιαίας ενίσχυση με απόφαση της ΕΕ, το οποίο μεταφέρθηκε από τον Πυλώνα Ι της ΚΑΠ στον Πυλώνα ΙΙ. Ωστόσο, σημείωσε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ έκανε λάθη και στην κατανομή των υπολοίπων χρημάτων που δικαιούνταν οι αγρότες και αυτό στάθηκε η αφορμή για να απομακρύνει τον προηγούμενο Πρόεδρο του Οργανισμού και τους συνεργάτες του. Σημείωσε δε ότι ο προηγούμενος πρόεδρος ελέγχεται από τη Δικαιοσύνη για κακοδιοίκηση, καθώς και ότι ο ίδιος έχει δώσει εντολή να γίνει σε βάθος έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, αλλά και να πληρωθούν άμεσα οι περιπτώσεις που έχουν δικαιωθεί από το Δικαιοσύνη. Όπως επίσης να γίνει εκκαθάριση στα 16.000 ΑΦΜ που είναι δεσμευμένα και σε όσα διαπιστωθούν παρατυπίες να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη αλλά τα υπόλοιπα να πληρωθούν. Την Τετάρτη, όπως είπε, συνεδριάζει το νέο ΔΣ του Οργανισμού προκειμένου να λάβει αποφάσεις πότε θα ανοίξει το ΟΣΔΕ και θα ανακοινώσει πότε θα γίνουν οι πληρωμές στα οικολογικά σχήματα, ενώ στόχος είναι μέσα από ένα σύγχρονο πληροφοριακό σύστημα να υπάρχει σύνδεση των κεντρικών με τα δέκα περιφερειακά τμήματα με τα οποία δεν υπήρχε μέχρι σήμερα επικοινωνία. Θέλουμε ένα ΟΠΕΚΕΠΕ σύγχρονο που να λειτουργεί με διαφάνεια προς όφελος μόνο των αγροτών, τόνισε.

Συνεχίζονται οι έλεγχοι

Κατηγορηματικός ήταν ο υπουργός και στο ζήτημα των ελέγχων στην αγορά και στις πύλες εισόδου της χώρας. Οι έλεγχοι έχουν ξεκινήσει από τις 18 Ιανουαρίου, από μικτά κλιμάκια της Διεύθυνσης Τροφίμων του ΥπΑΑΤ, του ΕΦΕΤ, του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και την συνεργασία των κατά τόπους ΔΑΟΚ, αλλά και με την συνδρομή αστυνομικών, λιμενικών και δικαστικών αρχών, όταν κρίνεται αναγκαίο.

Στόχος του υπουργείου είναι ο έλεγχος της ποιότητας του γάλακτος που εισάγεται στη χώρα, η μη αλλοίωση των προϊόντων και να μην μπουν σε κίνδυνο προϊόντα ΠΟΠ, όπως η φέτα. «Ξετυλίγουμε ένα κουβάρι για το οποίο πολλοί μιλούσαν αλλά κανείς δεν είχε τα κότσια να ακουμπήσει», είπε χαρακτηριστικά ο ΥπΑΑΤ.

