«Δεν πιστεύω ότι η τεχνητή νοημοσύνη πρόκειται ποτέ να δικάσει ή να χειρουργήσει άνθρωπο, αλλά μπορεί να σταθεί δίπλα σε αυτούς οι οποίοι πρέπει να πάρουν κρίσιμες αποφάσεις για τον άνθρωπο» τόνισε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο κ. Παπαστεργίου αναφέρθηκε στους βασικούς τομείς στους οποίους η ΑΙ θα αλλάξει την καθημερινότητα των πολιτών. Επίσης, ο υπουργός μίλησε αναλυτικά για τον κάθε τομέα ξεχωριστά, την Πολιτική Προστασία, την δικαιοσύνη, την υγεία, τις μεταφορές, τον πολιτισμό, την παιδεία, την φορολογική πολιτική, την κυβερνοασφάλεια λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «τρέχουμε έχοντας δίπλα μας την τεχνητή νοημοσύνη για να είναι πιο αποτελεσματικό, πιο λειτουργικό, πιο δομημένο το Δημόσιο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

