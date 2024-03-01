Παπανδρέου: Το ΠΑΣΟΚ σήκωσε το μεγάλο βάρος της ευθύνης για να μην χρεοκοπήσει η χώρα - Άλλοι έλεγαν να σκίσουν τα μνημόνια

Ο πρώην πρωθυπουργός και νυν βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Γιώργος Παπανδρέου, μίλησε το απόγευμα της Παρασκευής στο συνέδριο της εφημερίδας «Καθημερινή» με θέμα «Μεταπολίτευση: 50 χρόνια μετά», όπου υποστήριξε πως η βασική στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ το 2010 να δεχθεί το μνημόνιο για να αντιμετωπιστεί η διαφαινόμενη χρεοκοπία της χώρας, ήταν σωστή, παρά τα λάθη που έγιναν. «'Αλλωστε την ακολούθησαν και οι επόμενες κυβερνήσεις», τόνισε.

Για την εξαγγελία του δημοψηφίσματος το 2011, ο πρώην πρωθυπουργός είπε: «Κακώς δεν επέμενα για το δημοψήφισμα. Εμείς σηκώσαμε το μεγάλο βάρος της ευθύνης και τότε έζησα τον λαϊκισμό. Άλλοι έλεγαν να σκίσουν τα μνημόνια. Εμείς είπαμε τις αλήθειες. Αν τις είχαμε υπηρετήσει, τα μνημόνια θα ήταν πολύ μικρότερης διάρκειας», ανέφερε ο κ. Παπανδρέου.

Θύμισε ότι στο προεκλογικό ντιμπέιτ των εκλογών του 2009, είχε ζητήσει από τον Καραμανλή να πει τα πραγματικά στοιχεία για την οικονομία και δεν έλαβε καμία απάντηση. Αποκάλυψε μάλιστα, πως αφού είχε αποχωρήσει από την πρωθυπουργία και έδινε διαλέξεις σε πανεπιστήμια των ΗΠΑ, συνάντησε τον υπεύθυνο για την Ελλάδα στο ΔΝΤ, ινδικής καταγωγής, ο οποίος του είπε ότι είχαν επισημάνει το 2007-8 στον κ. Αλογοσκούφη και τη κυβέρνηση της ΝΔ πως η χώρα θα χρεοκοπήσει κι έπρεπε να πάρουν μέτρα. «Ο κ. Αλογοσκούφης ήξερε τι γινόταν. Και βεβαίως ο κ. Παπαθανασίου. Εγώ ενημερώθηκα από τον κ. Προβόπουλο δέκα ημέρες πριν τις εκλογές, ότι 'δεν πάμε καλά'».

Σε ερώτηση της δημοσιογράφου του ΣΚΑΪ, Σίας Κοσιώνη, αν κόστισε ο λαϊκισμός που υπηρέτησαν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ τη δεκαετία του 1980, ο κ. Παπανδρέου απάντησε ότι «το ΠΑΣΟΚ δεν ήταν λαϊκίστικο κόμμα. Ηταν λαϊκό κόμμα».

Σύμφωνα με τον πρώην πρωθυπουργό, λαϊκισμός ήταν «αυτό που έζησα εγώ το 2009, όταν στη δυσκολότερη στιγμή της πρόσφατης ιστορίας της Μεταπολίτευσης, όπου έπρεπε να υπάρχει ένα πνεύμα ενότητας - με τις όποιες διαφορές - όλοι έλεγαν 'θα πάμε στο Ζάππειο, θα αλλάξουμε τα πράγματα, θα διώξουμε την τρόικα, θα σκίσουμε τα μνημόνια'. Αυτός ήταν ο λαϊκισμός. Εμείς υπηρετήσαμε το αντίθετο. Εμείς είπαμε τις αλήθειες και πόνεσαν οι αλήθειες. Αν τις είχαμε υπηρετήσει, τα μνημόνια θα ήταν πολύ μικρότερης διάρκειας».

Ο Γιώργος Παπανδρέου αναφέρθηκε και στο τηλεφώνημα, το οποίο είχε κάνει ως πρωθυπουργός τον Ιούλιο του 2011 στον Αντώνη Σαμαρά, στο οποίο, όπως υποστήριξε, του μετέφερε ότι «ήμουν διατεθειμένος, παρότι είχα πάρει 44% και είχα πλειοψηφία στη Βουλή, να φύγω από την καρέκλα αυτή» υπό τον όρο «να υπάρχει ενότητα και να δουλέψουμε μαζί για να φύγουμε από αυτή την κατάσταση».

Δέκα λεπτά μετά τη λήξη του τηλεφωνήματος - είπε ο Γ. Παπανδρέου - οι συνεργάτες του τον ενημέρωσαν πως «έχει βουίξει ο τόπος ότι παραιτείσαι, ότι θα φύγεις. Δεν είχαμε κάνει συμφωνία και σε δέκα λεπτά βγαίνει και λέει 'φεύγει ο Παπανδρέου, ερχόμαστε εμείς'. Με αυτό το πνεύμα είπα ότι δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.