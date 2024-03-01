Την άμεση παρέμβαση του Αρείου Πάγου για την κατάσταση στον Ελληνικό σιδηρόδρομο ζητά ο Βασίλης Κόκκαλης μετά και το σημερινό συμβάν στον Προαστιακό Θεσσαλονίκης - Λάρισας

Με αφορμή τις καταγγελίες για το σημερινό συμβάν στον προαστιακό σιδηρόδρομο που εκτελεί το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Λάρισας, ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ στην εξεταστική επιτροπή για το πολύνεκρο έγκλημα των Τεμπών και βουλευτής Λάρισας κ. Βασίλης Κόκκαλης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Ένα χρόνο μετά το έγκλημα των Τεμπών που στέρησε τη ζωή σε 57 συνανθρώπους μας και λίγες ώρες μετά το διάγγελμα του πρωθυπουργού στο οποίο ο κ. Μητσοτάκης διαβεβαίωνε πως πρώτη η κυβέρνηση οφείλει να «ξεριζώσει την αποτυχία με τόλμη», δεκάδες συμπολίτες μας έζησαν σήμερα το μεσημέρι στιγμές αγωνίας πάνω σε ένα τρένο. Όταν ο προαστιακός από Θεσσαλονίκη για Λάρισα, σύμφωνα με μαρτυρίες, αντιμετώπισε πρόβλημα στα φρένα του, ενώ ξέσπασε πυρκαγιά σε ένα βαγόνι!

Έναν χρόνο μετά η πραγματικότητα ξεπερνά κάθε φαντασία και εκθέτει ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης και οι συν αυτώ, δείχνουν πως δεν έχουν διδαχθεί ούτε τα αυτονόητα από τον άδικο θάνατο 57 ανθρώπων στα Τέμπη. Έναν χρόνο μετά, τα τρένα στον Ελληνικό σιδηρόδρομο, με την ανοχή – συνενοχή της κυβέρνησης, συνεχίζουν να κινούνται με διαρκή προβλήματα, εγείροντας σοβαρά ζητήματα ασφαλείας για τους επιβαίνοντες.

Δυστυχώς, επιβεβαιώνεται η θέση που εκφράσαμε στην εξεταστική, ότι ο πρώην υπουργός Μεταφορών κ. Καραμανλής δεν είχε θεσπίσει εθνικούς κανόνες ασφάλειας. Και δυστυχώς χωρίς κανόνες ασφάλειας συνεχίζει να λειτουργεί σήμερα ο Ελληνικός σιδηρόδρομος κόντρα στα όσα επιτάσσει ρητώς η Ευρωπαϊκή νομοθεσία.



Με την κυβέρνηση να δείχνει επικίνδυνα ανάλγητη, ζητάμε άμεσα την παρέμβαση της ανώτατης δικαστικής ηγεσίας του τόπου, ώστε να ληφθούν όλα εκείνα τα απαιτούμενα μέτρα, για να μη θρηνήσουμε κι άλλες ανθρώπινες ζωές».



