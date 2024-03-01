Αυγενάκης: Η ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας παραμένει πρώτη προτεραιότητα μας

Το πλαίσιο των 19 προτάσεων για την αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027 ανέλυσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης, κατά τη διάρκεια της πολύωρης διυπουργικής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο ΥΠΑΑΤ, για την ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας.

Σε αυτή συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θεόδωρος Σκυλακάκης, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, ο υφυπουργός Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Τριαντόπουλος, ο υφυπουργός Υποδομών, Νίκος Ταχιάος, ο υφυπουργός Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σταύρος Κελέτσης, ο γγ του ΥΠΑΑΤ, Γιώργος Στρατάκος, ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, Ανδρέας Λυκουρέντζος, ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Κυριάκος Μπαμπασίδης κά, ενώ μήνυμα απέστειλε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Κώστας Σκρέκας.

Επίσης, μετείχαν ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας και Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός (μέσω τηλεδιάσκεψης), ο δήμαρχος Βόλου, Αχιλλέας Μπέος, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας, εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης από τις παρακάρλιες περιοχές και δήμων που έχουν πληγεί και εκπρόσωποι των ΤΟΕΒ, κτηνοτροφικών, γεωργικών, μελισσοκομικών οργανώσεων και γενικά παραγωγικών και θεσμικών φορέων της περιοχής, όπως επίσης και οι Θεσσαλοί-μέλη του Συντονιστικού της Πανελλαδικής των Μπλόκων.

«Η Θεσσαλία παραμένει πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και με βάση την επιλογή μας αυτή προχωρούμε με ταχύτητα στην ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας» είπε μεταξύ άλλων ο κ. Αυγενάκης.

Σύμφωνα με τον κ. Αυγενάκη, οι αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ, οι οποίες προέρχονται από τον κρατικό προϋπολογισμό, αναμένεται να ξεπεράσουν το αρχικώς υπολογισθέν ποσό των 260 εκατ. ευρώ.

Όπως τόνισε, την ερχόμενη Δευτέρα θα ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο Μέτρο που αφορά τους πληγέντες κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους της Θεσσαλίας, της Βόρειας Φθιώτιδας και του Έβρου, ύψους 45 εκατ. ευρώ, για την δωρεάν αντικατάσταση ζωικού κεφαλαίου και ανακατασκευή στάβλων.

Επίσης, ανέφερε ότι εντάχθηκαν στα Σχέδια Βελτίωσης, όλοι οι επιλαχόντες στις πληγείσες περιοχές της Ρόδου, Βόρειας Εύβοιας και της Βόρειας Φθιώτιδας.

Όπως σημείωσε ο κ. Αυγενάκης, εντός Απριλίου θα δημοσιευθεί η νέα πρόσκληση για την «Απονιτροποίηση», τονίζοντας ότι οι περιοχές εφαρμογής του μέτρου είναι αυτές που είναι χαρακτηρισμένες ως ευαίσθητες στα νιτρικά, σύμφωνα με τους χάρτες του υπουργείου Περιβάλλοντος.

Σχετικά με τις παρακάρλιες περιοχές, ο κ. Αυγενάκης είπε ότι μέσα σε σύντομο διάστημα αναμένεται να εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το αίτημα για την ενεργοποίηση του Μέτρου και αμέσως μετά θα εκδοθεί η απαιτούμενη Υπουργική Απόφαση και η σχετική πρόσκληση, το αργότερο έως 31 Μαρτίου με 15 Απριλίου 2024. Το εν λόγω μέτρο είναι ύψους άνω των 40 εκατ. ευρώ για καθένα από τα δύο χρόνια εφαρμογής του.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων παρουσίασε επίσης τους βασικούς στόχους των ελληνικών προτάσεων αναφορικά με τις αλλαγές στην ΚΑΠ. Μεταξύ αυτών βρίσκεται η απλοποίηση, διευκόλυνση και επιτάχυνση των διαδικασιών των ελέγχων, αλλά και η ευελιξία εφαρμογής των λεγόμενων οικολογικών σχημάτων.

Αναφέρθηκε στους ελέγχους που γίνονται για την αντιμετώπιση των ελληνοποιήσεων σε γάλα και στα ΠΟΠ προϊόντα, στις ετικέτες των προϊόντων, αλλά και στο αν η σήμανση που έχουν πληροί την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία κά.

Μέσα στις επόμενες ημέρες θα δημοσιευθεί η Υπουργική Απόφαση για τις ρυθμίσεις για το αγροτικό ρεύμα, όπως ανέφερε στην τοποθέτησή του ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θεόδωρος Σκυλακάκης.

Σχετικά με το Οργανισμό Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας (ΟΔΥΘ), το πολυνομοσχέδιο βρίσκεται για παρατηρήσεις στα υπουργεία και θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση μέσα στις επόμενες μέρες.

Μεταξύ άλλων ο κ. Σκυλακάκης στάθηκε στο πρόγραμμα «ΑΠΟΛΛΩΝ» υπογραμμίζοντας ότι θα «δίνει φθηνότερο ρεύμα στους δήμους, στις ΔΕΥΑ, στους ΓΟΕΒ και στους ΤΟΕΒ, στην περίπτωση της Θεσσαλίας στον ΟΔΥΘ, καθώς και στα ευάλωτα νοικοκυριά».

«Σχεδιάζουμε σε συνεργασία με ΥΠΑΑΝ και ΥΠΟΙΚ αναπτυξιακό καθεστώς που θα είναι επιλέξιμες οι πληγείσες επιχειρήσεις για επενδύσεις εκσυγχρονισμού, αλλά και μέτρων προστασίας και προσαρμογής από συνέπειες Κλιματικής Κρίσης» ανέφερε στο μήνυμά του ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Κώστας Σκρέκας.

Ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς ανέφερε ότι τη Δευτέρα, 1 Απριλίου θα καταβληθεί η προκαταβολή των 41 εκατ. ευρώ για τον ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο, βάσει δηλώσεων ΟΣΔΕ.

Σημείωσε ότι από το 2025 η καταβολή της επιστροφής του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο θα γίνει μόνιμη και θα ακολουθηθεί νέα μέθοδος όπου το 50% θα δίνεται οριζόντια και το υπόλοιπο ποσό θα συνδέεται με το ποσοστό κατανάλωσης κάθε αγρότη.

Τόνισε ότι η καταστροφή που προκλήθηκε από τις θεομηνίες «Daniel» και «Elias» εκτιμώνται πάνω από 3 δισ. ευρώ, εκ των οποίων πάνω από 2 δισ. αφορούν τις υποδομές και πάνω από ένα δισ. φτάνουν οι αποζημιώσεις.

Στα 43 εκατ. ευρώ ανέρχονται μέχρι στιγμής τα χρήματα που έχουν διατεθεί από την πρώτη αρωγή και αφορά περίπου 20.000 αγρότες και κτηνοτρόφους, επισήμανε στην τοποθέτησή του ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος.

«Αυτές τις μέρες ολοκληρώνεται η καταβολή του 50% για τους κτηνοτρόφους που έχουν χάσει τις εγκαταστάσεις τους από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού στη Μαγνησία» είπε και προανήγγειλε ότι την επόμενη περίοδο θα ξεκινήσει η καταβολή της προκαταβολής για το φυτικό κεφάλαιο και δη για τις δενδρώδεις καλλιέργειες.

Τη διάθεση 900.000.000 ευρώ για οδικά έργα και 450.000.000 ευρώ για σιδηροδρομικά έργα, από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ, ανακοίνωσε ο υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος, επισημαίνοντας ότι είναι σε εξέλιξη η διαδικασία για τον αριθμό των συμβάσεων που θα προχωρήσουν.

Τόνισε, επίσης, ότι μέχρι 18 Μαΐου θα εκδοθεί η Συλλογική Απόφαση Ένταξης (ΣΑΕ) μέσα από την οποία θα γίνει η δέσμευση των πιστώσεων, διαδικασία που είναι απαραίτητη καθώς το 50% των χρημάτων προέρχονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Είπε, ακόμη, ότι στο τέλος της επόμενης εβδομάδας θα επισκεφθεί όλες τις πληγείσες περιοχές της Θεσσαλίας, όπου ξεχωριστά σε κάθε δήμο θα εξεταστούν οι παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν και δήλωσε ότι όπου χρειαστεί θα υπάρξουν διορθώσεις.

Από την πλευρά του ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, τόνισε ότι από την ημέρα που ανέλαβε μέχρι σήμερα έχουν επταπλασιασθεί τα αιτήματα και οι αντίστοιχοι φάκελοι που έχουν καταθέσει οι πληγέντες.

Σύμφωνα με έγγραφο που κατέθεσε, σημείωσε ότι μέχρι στιγμής στην περιφέρεια έχουν υλοποιηθεί έργα προσωρινών αποκαταστάσεων συνολικού ύψους 61.550.000 ευρώ και για τη συνέχισή τους ζήτησε επιπλέον 15.000.000 ευρώ.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τις μόνιμες αποκαταστάσεις των αναχωμάτων και τους καθαρισμούς των κοιτών των ποταμών, είπε ότι «έχουμε ήδη γνωστοποιήσει την ανάγκη χρηματοδότησης ύψους 533.150.000 ευρώ. Το ποσό αυτό απαιτείται για την επαναφορά των ποταμών, ώστε να περιέλθουν στην προτέρα τους κατάσταση», είπε σχετικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

