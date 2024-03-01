Ήταν σίγουρη η έξοδος από το μνημόνιο, αλλά οι δανειστές «κλότσησαν» για 900 εκατομμύρια ευρώ, επισήμανε την Παρασκευή ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς στη συζήτηση με τον διευθυντή της Καθημερινής Αλέξη Παπαχελά, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Μεταπολίτευση: 50 χρόνια μετά».



«Εχετε την αίσθηση ότι κάποια στιγμή καθώς ερχόταν ο ΣΥΡΙΖΑ και μπορεί οι δανειστές μας νομοτελειακά να θεωρούσαν ότι θα συνέβαινε αυτό, σας τράβηξαν την πρίζα;», ρώτησε τον πρώην πρωθυπουργό ο Αλέξης Παπαχελάς.



Είμαι πεπεισμένος ότι ήταν σίγουρο ότι βγαίναμε τελείως από το μνημόνιο, τον Φλεβάρη του 2015 αντί τον Ιούνιο του 2016. Η υπόθεση ήταν 900 εκατομμύρια ευρώ. Και για 900 εκατομμύρια ευρώ «κλωτσήσανε» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Σαμαράς.



Γιατί είχαν αντιληφθεί ότι ο Κουβέλης δεν θα ψήφιζε για πρόεδρο, και αφού δεν μπορούσαμε να βγάλουμε πρόεδρο, θα ερχόταν ο Τσίπρας, όπως έλεγαν οι σφυγμομετρήσεις ο Τσίπρας. Και δεν ήθελαν να δώσουν σε μένα από πριν την απελευθέρωση από τα μνημόνια και τα λεφτά.



Για να μην μπορεί μετά ο Τσίπρας έχοντας αυτά, να τους κάνει κουμάντο για αυτά που εκείνοι θα ζητούσαν. Το λέω πολύ ωμά, αλλά αυτό είναι αλήθεια.

Σαμαράς: Δεν υπήρχε ούτε μία εύκολη ημέρα στο Μαξίμου



Με τον Ευάγγελο Βενιζέλο, δεν υπήρχε μέρα που να τελειώνουμε πριν τα μεσάνυχτα. Τα μεσάνυχτα ήταν νωρίς.



Νιώθαμε πάντα την απειλή, ότι «πέφτετε έξω, δεν θα σας πληρώσουμε τα ομόλογα». Ηταν πάρα πολύ δύσκολο ότι υπήρχε μία κατασκευαστική δυσκολία σε μία χώρα που ζει με μνημόνιο.



Συζητούσα με ένα μέλος της τρόικας και του εξηγούσα ότι το επιχείρημά του ήταν λάθος, από κάθε άποψη. «Ναι αλλά αυτό έχω πάρει γραμμή από πάνω».



Ποιος ήταν ο «από πάνω της τρόικας»;. Ο Μπαρόζο. Δεν γινόταν τίποτα. Πιο πάνω από τον Μπαρόζο ποιος ήταν; Να πάρεις τον Σόιμπλε; Να πάρεις τους Αμερικανούς;

Επομένως εγώ είχα το πρόβλημα ότι εάν δεν συμφωνούσα με την τρόικα, δεν είναι ποιανού την πόρτα να χτυπήσω ως πρωθυπουργός. Αλλά όταν δεν έχεις ούτε μια μέρα να χάσεις, γιατί έρχεται η μέρα της πληρωμής του δανείου, τι θα κάνεις; Για αυτό και δουλεύαμε ακατάπαυστα.



«Εμείς θα μείνουμε στην ευρωζώνη και θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε»



«Είμαι με τον Στουρνάρα, με τη Μέρκελ και συζητάμε για πρώτη φορά. Οπως τελειώνει η συζήτηση, με τραβάει η Μέρκελ στο γραφείο της και μου δείχνει κάποιες διαφάνειες. “Ολα αυτά δείχνουν ότι είναι πολύ δύσκολο για την Ελλάδα να τα βγάλει πέρα. Εχω να σας προτείνω να βγείτε από την ευρωζώνη”, μου είπε η Μέρκελ. Τη σταμάτησα και της είπα ότι δεν κάνουμε αυτή την κουβέντα. Εμείς θα μείνουμε και θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε».



Για τον Κωνσταντίνο Καραμανλή και τον Ανδρέα Παπανδρέου



• Ο Καραμανλής ήταν του ολίγου και του ακριβούς.

• Τον Παπανδρέου είχα τη δυνατότητα να τον γνωρίσω γιατί ήμασταν συγκάτοικοι στην Αμερική.

• «Μου λέει ο Κων. Μητσοτάκης “πήγαινε να ενημερώσεις και τον Παπανδρέου και τον Φλωράκη”. Με τον Φλωράκη μιλήσαμε για άλλα θέματα. Ο Παπανδρέου, ο οποίος είχε μόλις γυρίσει από την εγχείρησή του, μου λέει: “Θέλω να μου πεις όλα τα άρθρα”. Τσιμπιόμουν με το ότι συμφωνεί σε όλα. Ενημέρωσα τον πρόεδρο, πήγα στο υπ. Εξωτερικών.



Μετά από λίγο, έμαθα ότι μου τα “έριχνε” στο ραδιόφωνο. Είχε την ευκολία της προσαρμογής σε αυτό που πολιτικά του ήταν χρήσιμο».



Η ιστορία της πρώτης ομιλίας του στη Βουλή και η φράση του Καραμανλή



«Γίνεται η μεγάλη σκηνή όπου στη συζήτηση για τον Προϋπολογισμό στη Βουλή μπαίνει ο Καραμανλής. Ο υπ. Οικονομικών δεν μπορούσε να έρθει να μιλήσει και έτσι κλήθηκα στο βήμα. Είχα τρακ, κατεβαίνω κάτω, κάθομαι, μου κάνει νεύμα ο Καραμανλής και με ρωτάει: “Ηταν το ντεμπούτο σου;”. Τότε μου χτυπάει τα χέρια και μου λέει: “τα πήγες περίφημα”».



Για τη Μεταπολίτευση:



• Υπήρχε ένα όνειρο στον καθένα από εμάς.

• Το δικό μου όνειρο ήταν να μπορέσω να βοηθήσω την πατρίδα σε αυτά τα οποία ζητούσε ο Καραμανλής, δηλαδή ενότητα και σταθερότητα.

• Ως βουλευτής δούλεψα πολύ και για τον τόπο.

• Ηταν δεδομένο ότι έπρεπε να βοηθήσεις τον καθένα που είχε ένα πρόβλημα.

• Στην ανάδειξη οποιουδήποτε βουλευτή παίζει ρόλο και η τύχη.



Σαμαράς για Μπακογιάννη: «Γιατί ζητάς τη συναίνεση των άλλων εφόσον είσαι κυβέρνηση;»



Ο κ. Σαμαράς τοποθετήθηκε για τα ελληνοτουρκικά λέγοντας πως ο διάλογος είναι πάντα γόνιμος και θετικός. Ωστόσο, συμπλήρωσε ότι «η λέξη συναίνεση και με τα τρία κόμματα και μέσα στην κυβέρνηση μυρίζει διάθεση συνθηκολόγησης και όχι συναίνεσης για τα εθνικά ζητήματα». «Γιατί ζητάς τη συναίνεση των άλλων εφόσον είσαι κυβέρνηση;» διερωτήθηκε σε διευκρινιστική ερώτηση του κ. Παπαχελά για την αναφορά του, σε σχέση με τα όσα είχε πει σε προηγούμενο πάνελ η κ. Ντόρα Μπακογιάννη.



Σαμαράς για το Μακεδονικό



• Οι τρεις όροι το 1991 έγιναν δεκτοί και από το υπουργικό Συμβούλιο και έλαβα συγχαρητήρια από τον Ανδρέα Παπανδρέου και βεβαίως από την παράταξή μου και τότε έγιναν δεκτοί και οι τρεις όροι από το συμβούλιο των πολιτικών αρχηγών, με μόνη διαφωνία από το ΚΚΕ.

• Αυτό το οποίο έγινε από όλους δεκτό, τελικά κατέρρευσε.

• Είπα ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να λυθεί.

• Νομίζουμε ότι με τις «Πρέσπες» το θέμα έχει λυθεί, ενώ στην ουσία παραμένει ως προς τη «μακεδονικότητα» για τους Βουλγάρους της γλώσσας τους.

• Αυτό τίθεται ως ζήτημα για την είσοδο ή για την πρόθεση εισόδου των Σκοπίων στην Ε.Ε. από την Βουλγαρία.

• Το ζήτημα, επομένως, δεν έχει λήξει.

• Δεν έχει γίνει αντιληπτό ότι η περιοχή της Αλβανίας, του Κοσόβου και του Τετόβου, είναι περιοχές αλβανικές πλέον.

• Ο Γκρουέφσκι είχε ζητήσει κάποια στιγμή να λάβει βουλγαρική υπηκοότητα.

• Η υπόθεση αυτή, λοιπόν, δεν έχει λήξει.

Για ελληνοτουρκικά

- Ο διάλογος είναι πάντα κάτι το γόνιμο και το θετικό.

-Οταν, όμως, ακούω τη λέξη συναίνεση και με τα τρία κόμματα και μέσα στην κυβέρνηση, αυτό μυρίζει διάθεση συνθηκολόγησης και όχι συναίνεσης και εννοώ για τα εθνικά ζητήματα.

Πηγή: kathimerini.gr

