Του Γιάννη Ανυφαντή

Την πρόθεσή του να καταψηφίσει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για την λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων εξέφρασε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής ο πρώην πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου, ξεκαθαρίζοντας πως ο ίδιος είναι υπέρ της αναθεώρησης του άρθρου 16 προκειμένου η πολιτεία να ελέγξει τον κλάδο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Μάλιστα πρότεινε μια ευρύτερη μεταρρύθμιση στην Παιδεία, όπου οι μαθητές δεν θα καλούνται να μαθαίνουν μέσω της αποστήθισης αλλά θα μαθαίνουν με κριτική σκέψη και έρευνα. «Η πρότασή μου είναι ξεκινήστε μια ουσιαστική συζήτηση για το άρθρο 16, απελευθερώσετε τα δημόσια πανεπιστήμια να είναι πολύ πιο ελεύθερα και σε λίγο θα έχουμε πολλούς νέους στην Ελλάδα και ξένους», σημείωσε ο Γιώργος Παπανδρέου.

Ο πρώην πρωθυπουργός επιτέθηκε στην ΝΔ, υποστηρίζοντας ότι «η κυβέρνηση έρχεται άρον-άρον να υλοποιήσει πρωτοβουλίες ιδιωτικές. Οι πρώτοι λόγοι είναι εντυπωσιασμού, πιέσεις των λόμπι», ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε πως «θα δημιουργηθούν ανισότητες και αδικίες και μόνο για αυτούς τους λόγους είναι αρκετό να καταψηφιστεί το νομοσχέδιο».

«Είχα ψηφίσει υπέρ της αναθεώρησης του άρθρου 16 το 2008. Έχετε ευθύνη στην ΝΔ για το ότι εδώ και 50 χρόνια δεν έχει αλλάξει» δήλωσε ο Γιώργος Παπανδρέου.

«Θα έπρεπε να προωθήσουμε συνταγματικές αλλαγές, να ξεκινήσει διαβούλευση για αλλαγή του άρθρου 16. Σε λίγους μήνες θα μπορούσε να αρχίσει η συζήτηση, λίγος ο χρόνος σε σχέση με 50 χρόνια, θα ήταν πολύ πιο σωστό» τόνισε.

«Αντί να ανοίξει σοβαρά η συζήτηση για άρθρο 16, έρχεται η κυβέρνηση και άρον άρον προσπαθεί να νομιμοποιήσει ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Για λόγους εντυπωσιασμού, θα δημιουργηθούν νέες ανισότητες, δεν θα λυθεί το πρόβλημα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» ανέφερε ο κ. Παπανδρέου.

«Το φέρνετε (το νομοσχέδιο) υπό την πίεση των λόμπι, και ακριβώς επειδή αφέθηκε αρρύθμιστο το πεδίο, έχουμε τα περισσότερα ιδιωτικά και κερδοσκοπικά ιδρύματα» σημείωσε.

«Eίναι μεγάλο λάθος ότι η κυβέρνηση σπεύδει να υποκύψει στις πιέσεις, αντί να κάνει σοβαρή δουλειά για το άρθρο 16. Μόνο αυτοί οι λόγοι είναι αρκετοί για να καταψηφιστεί το νομοσχέδιο» τόνισε ο Γιώργος Παπανδρέου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.