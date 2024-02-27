«Η χώρα μας πρέπει να δώσει απαντήσεις στις μεγάλες ιδέες και αλλαγές που έρχονται, στο τέλος της ημέρας ή σχεδιάζεις το μέλλον ή το υφίστασαι, και εμείς τα τελευταία χρόνια το υφιστάμεθα, ήρθε η ώρα να σχεδιάσουμε το μέλλον μας», τόνισε ο Υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερρακάκης στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, όπου ξεκίνησε σήμερα να συζητείται το νομοσχέδιο για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, προσθέτοντας πως «πρακτικά είμαστε η μόνη χώρα στον κόσμο με πλήρη απαγόρευση της δυνατότητας λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων».

Στην τοποθέτησή του, ο Υπουργός Παιδείας, απαντώντας στα πυρά της μειοψηφίας περί αντισυνταγματικότητας, υποστήριξε ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο που προβλέπεται για την λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων στη χώρα, είναι το αυστηρότερο της Ευρώπης, καταλογίζοντας στην αντιπολίτευση «φεστιβάλ υποκρισίας» και «ιδεοληπτικό οριτζιναλισμό». «Το κράτος πρέπει να ασκήσει κυριαρχία με τρόπο συμβατό με το συνταγματικό κείμενο. Αυτό είναι αυτό το νομοσχέδιο. Κάνουμε στέρεο συνταγματικό βήμα. Όποιος λέει ότι δεν έχουμε ιδιωτική πρακτικά τριτοβάθμια εκπαίδευση λέει ψέματα. Το έχουμε ήδη. Στο τέλος της ημέρας πρέπει να ρυθμιστεί αυτό το Ελ Ντοράντο», τόνισε ο Υπουργός.

Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στα δημόσια πανεπιστήμια, επισημαίνοντας πως 176 από τα συνολικά 205 άρθρα του νομοσχεδίου αφορούν την αναβάθμιση του. Μεταξύ άλλων το σχέδιο νόμου προβλέπει την αναβάθμιση του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου, την περαιτέρω χρηματική ενίσχυση του δημόσιο πανεπιστημίου, αλλά και την αυτονομία του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Το τελευταίο μάλιστα, προκάλεσε την αντίδραση του Ευκλείδη Τσακαλώτου, με τον βουλευτή της Νέας Αριστεράς να υποστηρίζει ότι ο Υπουργός δεν μπορεί να μιλάει για αυτοτέλεια, όταν έδωσε εντολή για τις εξετάσεις.

«Η χώρα μας πρέπει να δώσει απαντήσεις στις μεγάλες ιδέες και αλλαγές που έρχονται, στο τέλος της ημέρας ή σχεδιάζεις το μέλλον ή το υφίστασαι, και εμείς τα τελευταία χρόνια το υφιστάμεθα, ήρθε η ώρα να σχεδιάσουμε το μέλλον μας», κατέληξε ο Υπουργός, προσθέτοντας πως «πρακτικά είμαστε η μόνη χώρα στον κόσμο με πλήρη απαγόρευση της δυνατότητας λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων».

Για νομοσχέδιο που προκαλεί «διάρρηξη» του Συντάγματος μίλησε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Στ. Παραστατίδης, επισημαίνοντας αφενός ότι υπάρχει η δυνατότητα αναθεώρησης του Συντάγματος εντός δύο ετών, αφετέρου ότι εκτός από το παράδειγμα της Κύπρου, υπάρχει και το παράδειγμα της Φιλανδίας, της Δανίας και της Σουηδίας.

Από την πλευρά του, ο βουλευτής της ΚΟ Σπαρτιάτες, Ιω. Κόντης, είπε ότι το νομοσχέδιο είναι αντισυνταγματικό από την αρχή έως τέλος, και εφόσον οι νομοθέτες δεν άλλαξαν το άρθρο 16 του Συντάγματος, οφείλουμε να το τηρούμε ως ευαγγέλιο.

Το κλίμα πάντως ηλεκτρίστηκε, όταν το λόγο πήρε ο Παύλος Πολάκης, παρότι μη μέλος της επιτροπής, υποστηρίζοντας ότι η προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, ήταν εκείνη που έδωσε «πελατεία» στα ιδιωτικά κολέγια.«Η Κεραμέως κατήργησε μεταλυκειακά θέσφατα και έδωσε πελατεία στα ιδιωτικά κολλέγια. Μην δουλευόμαστε. Σπρώξατε πελατεία στα ιδιωτικά κολλέγια», δήλωσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, με τον Υπουργό να ανταπαντά ότι «επί ΣΥΡΙΖΑ νομοθετήσατε το άρθρο 54 όπου αποκλείσατε τους αποφοίτους κολλεγίων και ήρθε η ΕΕ και ζήτησε συμμόρφωση».

Οι τόνοι ανέβηκαν, εκ νέου, κατά την καταγραφή των φορέων που θα κληθούν να εκφέρουν την άποψή τους επί του νομοσχεδίου, την ερχόμενη Πέμπτη. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αναφερόμενος στο αίτημα κομμάτων της αντιπολίτευσης, για συμπερίληψη του συλλόγου φοιτητών Ιατρικής Αθηνών, που έγινε τελικά δεκτό, είπε ότι μία από τις πρώτες σχολές που ετοιμάζονται να ανοίξουν είναι η σύμπραξη της εταιρείας CVC με κυπριακό πανεπιστήμιο: «Πρέπει να τους καλέσετε (τους φοιτητές της Ιατρικής Αθηνών) γιατί αλλιώς, να πάτε να σας χειρουργήσουν γιατροί που θα βγουν από εκεί» είπε ο κ. Πολάκης.

Το νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί στην ολομέλεια στις 8 Μαρτίου.

Πηγή: skai.gr - ΑΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.