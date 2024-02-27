Του Γιάννη Ανυφαντή

Ένταση με το «καλημέρα» επικράτησε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, όπου ξεκίνησε σήμερα να συζητείται το νομοσχέδιο για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Κατά την έναρξη της συζήτησης, τα κόμματα της αντιπολίτευσης έθεσαν θέμα αντισυνταγματικότητας του νομοσχέδιου, με τον πρόεδρο της επιτροπής Χρήστο Κέλλα να εξηγεί πως για κάτι τέτοιο δεν μπορεί να αποφανθεί η επιτροπή μορφωτικών υποθέσεων, αλλά η ολομέλεια.

Στην τοποθέτησή του, ο Υπουργός Παιδείας, Κυριάκος Πιερράκακης, απαντώντας στα πυρά της μειοψηφίας περί αντισυνταγματικότητας, υποστήριξε ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο που προβλέπεται για την λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων στη χώρα, είναι το αυστηρότερο της Ευρώπης, καταλογίζοντας στην αντιπολίτευση «φεστιβάλ υποκρισίας» και «ιδεοληπτικό οριτζιναλισμό». «Το κράτος πρέπει να ασκήσει κυριαρχία με τρόπο συμβατό με το συνταγματικό κείμενο. Αυτό είναι αυτό το νομοσχέδιο. Κάνουμε στέρεο συνταγματικό βήμα. Όποιος λέει ότι δεν έχουμε ιδιωτική πρακτικά τριτοβάθμια εκπαίδευση λέει ψέματα. Το έχουμε ήδη. Στο τέλος της ημέρας πρέπει να ρυθμιστεί αυτό το Ελ Ντοράντο», τόνισε ο Υπουργός.

Το κλίμα πάντως ηλεκτρίστηκε, όταν το λόγο πήρε ο Παύλος Πολάκης, παρ'ότι μη μέλος της επιτροπής, υποστηρίζοντας ότι η προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, ήταν εκείνη που έδωσε «πελατεία» στα ιδιωτικά κολλέγια.«Η Κεραμέως κατήργησε μεταλυκειακά θέσφατα και έδωσε πελατεία στα ιδιωτικά κολλέγια. Μην δουλευόμαστε. Σπρώξατε πελατεία στα ιδιωτικά κολλέγια», δήλωσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, με τον Υπουργό να ανταπαντά ότι «επί ΣΥΡΙΖΑ νομοθετήσατε το άρθρο 54 όπου αποκλείσατε τους αποφοίτους κολλεγίων και ήρθε η ΕΕ και ζήτησε συμμόρφωση».

Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στα δημόσια πανεπιστήμια, επισημαίνοντας πως 176 από τα συνολικά 205 άρθρα του νομοσχεδίου αφορούν την αναβάθμιση του. Μεταξύ άλλων το σχέδιο νόμου προβλέπει την αναβάθμιση του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου, την περαιτέρω χρηματική ενίσχυση του δημόσιο πανεπιστημίου, αλλά και την αυτονομία του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Το τελευταίο μάλιστα, προκάλεσε την αντίδραση του Ευκλείδη Τσακαλώτου, με τον βουλευτή της Νέας Αριστεράς να υποστηρίζει ότι ο Υπουργός δεν μπορεί να μιλάει για αυτοτέλεια, όταν έδωσε εντολή για τις εξετάσεις.

«Η χώρα μας πρέπει να δώσει απαντήσεις στις μεγάλες ιδέες και αλλαγές που έρχονται, στο τέλος της ημέρας ή σχεδιάζεις το μέλλον ή το υφίστασαι, και εμείς τα τελευταία χρόνια το υφιστάμεθα, ήρθε η ώρα να σχεδιάσουμε το μέλλον μας», κατέληξε ο Υπουργός, προσθέτοντας πως «πρακτικά είμαστε η μόνη χώρα στον κόσμο με πλήρη απαγόρευση της δυνατότητας λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων».

Η συζήτηση πάντως αναμένεται να συνεχιστεί σε φορτισμένη ατμόσφαιρα, καθώς ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας κάλεσαν την κυβέρνηση να το αποσύρει. Το νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί στην ολομέλεια στις 8 Μαρτίου.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.