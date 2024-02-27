Επίθεση κατά του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή τις δηλώσεις του Νίκου Ανδρουλάκη για τον νόμο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «αποδεικνύεται τελικά ότι πάμε να αποκτήσουμε ως Αντιπολίτευση έναν «πράσινο ΣΥΡΙΖΑ».

Ειδικότερα, ο κ. Μαρινάκης σε ερώτηση κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, σχετικά με στάση της αντιπολίτευσης στο νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και ειδικά όσα ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης περί «διευθέτησης συμφερόντων», ο κ. Μαρινάκης σημείωσε πως «αποδεικνύεται τελικά ότι πάμε να αποκτήσουμε ως Αντιπολίτευση έναν «πράσινο ΣΥΡΙΖΑ».

Συγκεκριμένα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε «Θέλω να σας πάω, κ. Εκπρόσωπε, στο θέμα του νομοσχεδίου για τα μη κρατικά. Ήδη, εισήχθη στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής σήμερα. Τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ, όμως, όσο και το ΠΑΣΟΚ διαφωνούν με το νομοσχέδιο. Μάλιστα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης, έκανε λόγο, κατηγόρησε την Κυβέρνηση χθες για διευθέτηση συμφερόντων, χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα εναντίον σας. Πώς το σχολιάζετε;»

Και ο κ. Μαρινάκης απάντησε: «Ως έναν τίτλο αυτών που θέλω να πω, προσπαθώντας να επιχειρηματολογήσω με δεδομένα, με στοιχεία και με επιχειρήματα που προκύπτουν και από τα Προγράμματα των άλλων κομμάτων, αλλά και με προγενέστερες δηλώσεις και θεωρώ την κοινή λογική και την πραγματικότητα, θα ήθελα να πω ότι αποδεικνύεται τελικά ότι πάμε να αποκτήσουμε ως Αντιπολίτευση έναν «πράσινο ΣΥΡΙΖΑ». Και μάλιστα σε ζητήματα όπως τα ζητήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, γιατί δεν μιλάμε μόνο για μη κρατικά πανεπιστήμια, μιλάμε και για τα δημόσια πανεπιστήμια και ένα νομοσχέδιο που, όπως θα σας πω στη συνέχεια, αφορά κυρίως το δημόσιο πανεπιστήμιο. Έχουμε την ίδια ρητορική, την ίδια επιχειρηματολογία κενή περιεχομένου και το ίδιο ύφος. Το ύφος μηδενισμού και απαξίωσης. Ένας παρωχημένος λόγος ο οποίος, νομίζω, δεν κάνει στο τέλος της ημέρας καλό σε κανέναν. Ούτε στην Αντιπολίτευση, ούτε στη χώρα, ούτε στους πολίτες, ούτε στους φοιτητές. Μιλάει, λοιπόν, για διευθέτηση συμφερόντων ο κ. Ανδρουλάκης. Λέει από πριν ότι θα καταψηφίσει ένα νομοσχέδιο και επειδή καλύτερα είναι τα δεδομένα από τα λόγια του αέρα, εγώ θα σας πω με βάση αυτά τα οποία προβλέπουν τα άρθρα του νομοσχεδίου τι προτίθεται να καταψηφίσει και το λέει, μάλιστα, και προκαταβολικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και δεν ξέρω συνολικά, αλλά κατ’ επέκταση και το κόμμα του, όπως ο ίδιος έχει πει.

Ένα νομοσχέδιο που πάνω από το 70% των άρθρων του αναφέρονται στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Ο κ. Ανδρουλάκης – ξεκινώ από το πρώτο που βλέπω μπροστά μου – είναι απόφοιτος, όπως είμαι κι εγώ, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Ένα νομοσχέδιο που ξεκινάει με τη στήριξη του συγκεκριμένου πανεπιστημίου. Ένα πανεπιστήμιο εθνικής σημασίας. Και θα έπρεπε αυτό ένας απόφοιτός του να το γνωρίζει. Μια ουσιαστική ενδυνάμωση, μια σειρά από αιτήματα που διαχρονικά τίθενται από το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, με την ξεχωριστή θέση που έχει στη χώρα και αξία, ικανοποιούνται και μάλιστα παίρνει μία δυναμική την οποία χρειαζόταν πάρα πολλά χρόνια.

Καταψηφίζει όλες τις διατάξεις που αναφέρονται στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο θα είναι πλέον – όπως λέει ο νόμος, δεν το λέμε εμείς, ο νόμος το λέει,– θα είναι αυτοδιοίκητο και η διοίκησή του δεν θα διορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας. Παίρνει δύναμη, λοιπόν, το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, παίρνει ελευθερίες. Και ξέρετε ποιο είναι το φοβερό; Ότι αυτό αποτελεί και πρόταση του ΠΑΣΟΚ, όχι του ’80 ή του ΄90 ή πριν από 15-20 χρόνια, προεκλογική πρόταση του ΠΑΣΟΚ τώρα με τον κ. Ανδρουλάκη πρόεδρο. Το καταψηφίζει και αυτό. Τι άλλο καταψηφίζει ο κ. Ανδρουλάκης; Δημιουργία κοινών προγραμμάτων ελληνικών δημοσίων πανεπιστημίων με κορυφαία ξένα πανεπιστήμια με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Δηλαδή, προγράμματα τα οποία θα δώσουν πολύ μεγαλύτερη αξία και δυνατότητες στους φοιτητές των δημόσιων πανεπιστημίων – το τονίζω – πρόσβαση ξένων φοιτητών στα αγγλόφωνα μαθήματα των ελληνικών δημόσιων πανεπιστημίων για σύντομες περιόδους σπουδών έως δύο εξάμηνα. Δηλαδή, προσέλκυση ξένων φοιτητών στα δικά μας πανεπιστήμια με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εκπαίδευσή μας, για την οικονομία μας. Αναγνώριση περιόδων σπουδών ξένων φοιτητών και δυνατότητα μεταγραφών στα αγγλόφωνα προγράμματα των ελληνικών πανεπιστημίων. Μία τελευταία εκκρεμότητα για την κύρωση της Σύμβασης της Λισσαβόνας. Δυνατότητες που δίνονται στα μέλη ΔΕΠ συνολικά, για να μην καταχραστώ τον χρόνο σας. Απλουστεύσεις διαδικασιών στις εκλογές πρυτάνεων. Μέριμνα για προσλήψεις ανά μία αποχώρηση, για να μην αιμορραγούν σε διοικητικό προσωπικό και επιστημονικό προσωπικό τα πανεπιστήμια. Και βέβαια ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, όπου εδώ πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μπαίνει ως πρόφαση αυτό το οποίο λέει το ΠΑΣΟΚ ως εξυπηρέτηση συμφερόντων. Και, εν πάση περιπτώσει, ποια συμφέροντα από τη στιγμή που μιλάνε οι ίδιοι και λένε για ακαδημαϊκά κριτήρια και για συγκεκριμένα κριτήρια. Και ερχόμαστε εδώ και μήνες, ολόκληρες εβδομάδες σίγουρα, και τους λέμε πείτε μας μία χώρα που έχει θεσπίσει αυστηρότερα κριτήρια. Πείτε μας ποιο κριτήριο από αυτά που βλέπετε δεν σας ικανοποιεί; Τα πιο αυστηρά ακαδημαϊκά κριτήρια, ελάχιστος αριθμός σχολών, ελάχιστος αριθμός κύκλου σπουδών, προϋποθέσεις αυστηρές για τις κτιριακές εγκαταστάσεις, για την υλικοτεχνική υποδομή, πρόβλεψη για βιβλιοθήκες για συγκεκριμένους χώρους. Και σε κάθε περίπτωση, όπως είπε και σήμερα ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, όλα αυτά θα αξιολογούνται συνεχώς με προφανώς τη δυνατότητα στην αρμόδια εποπτική Αρχή, την ΕΘΑΑΕ, να αναστέλλει την άδεια οποιουδήποτε ιδρύματος.

Με λίγα λόγια όλα αυτά που λέει ο κ. Ανδρουλάκης νομίζω είναι προσχηματικά. Επανέρχομαι σε αυτό που είπα αρχικά. Μιλάμε πλέον για τη δημιουργία ενός «πράσινου ΣΥΡΙΖΑ». Οι πολίτες έχουν απορρίψει τη μηδενιστική λογική, έχουν απορρίψει το «όχι σε όλα». Για κάποιο λόγο ο κ. Ανδρουλάκης θέλει να το επαναφέρει με άλλο φόντο. Δικαίωμά του. Η χώρα, όμως, θα προχωρήσει μπροστά. Και θα προχωρήσει μπροστά, όχι μόνο γιατί το λέει στο Πρόγραμμά μας, γιατί ήταν μια προεκλογική μας εξαγγελία. Θα προχωρήσει μπροστά, γιατί φέρνουμε ένα απολύτως συνταγματικό νομοσχέδιο και δεν το λένε μόνο συνταγματολόγοι που μπορεί να έχουν ταχθεί στον χώρο τον ευρύτερο της Κεντροδεξιάς, το λέει ο κ. Βενιζέλος, το λέει ο κ. Αλιβιζάτος. Θα προχωρήσει μπροστά γιατί 40.000 Έλληνες σπουδάζουν στο εξωτερικό και είναι περισσότεροι, σε απόλυτο αριθμό, από αυτούς οι οποίοι είναι από το Ηνωμένο Βασίλειο, από την Ισπανία, από την Πορτογαλία. Θα προχωρήσει μπροστά γιατί θέλουμε η Ελλάδα να γίνει ένα κέντρο εκπαίδευσης, που θα προσελκύει ξένους φοιτητές. Θα προχωρήσει μπροστά γιατί δεν μπορούμε άλλο να πηγαίνουμε και να λέμε σε έναν Έλληνα φοιτητή «αν έχεις λεφτά», όπως είπε χθες ο κ. Κασσελάκης, «μπορείς να πας στη Σορβόννη», γιατί να πρέπει να υπάρχει εδώ και ένα μη κρατικό πανεπιστήμιο; Γιατί, ξέρετε, στο τέλος της ημέρας, μέσα από την εφαρμογή των πολιτικών, αναδεικνύεται και η αληθινή υποκρισία. Και επειδή αναφερθήκατε και στη στάση του ΣΥΡΙΖΑ -και κλείνω με αυτό- χθες, ο κ. Κασσελάκης, προσπερνώντας τις φορές που αναφέρθηκε στον εαυτό του και στην αυτοαποθέωση και την αποθέωση από τον κόσμο, κάτι τέτοιο δεν το έχουμε παρατηρήσει να συμβαίνει ούτε σε μεγάλους ποδοσφαιριστές, αλλά δικαίωμά του είναι να χαίρεται για την αποθέωση που δέχτηκε, θετικό είναι αυτό για τον ίδιο αν το πιστεύει ότι είναι τόσο σημαντικό για τους πολίτες, δεν ξέρω αν τους απασχολεί, αλλά σε κάθε περίπτωση, μέσα σε λίγα λεπτά, ο κ. Κασσελάκης συμπύκνωσε όλη αυτή την υποκρισία ενός συγκεκριμένου χώρου. Τι μας λέει αυτή η επιχειρηματολογία; Ότι εάν ένα παιδί έχει την οικονομική δυνατότητα να πάει να σπουδάσει σε ένα μη κρατικό πανεπιστήμιο στο εξωτερικό, καλώς να πάει. Αν δεν έχει αυτή την οικονομική δυνατότητα, αλλά θέλει, του το απαγορεύουν. Εμείς δεν πιστεύουμε σε αυτές τις απαγορεύσεις και ταυτόχρονα, στηρίζοντας και ενισχύοντας το δημόσιο πανεπιστήμιο, θέλουμε η χώρα να προχωρήσει μπροστά».

Σε άλλη ερώτηση σχετικά με τον αλλαγή του Ποινικού Κώδικα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι «ο κ. Σαρακιώτης, ουσιαστικά με αυτή του την τοποθέτηση, είπε ένα πολύ μεγάλο ψέμα, το οποίο για μένα ήταν και απολύτως προκλητικό, γιατί δεν εμφανίστηκε στην πολιτική τα τελευταία χρόνια. Θυμάται τι συνέβη το 2019 και ευτυχώς τα γραπτά μένουν»

Ερωτηθείς ο κ. Μαρινάκης:«Χθες, ο βουλευτής Φθιώτιδας του ΣΥΡΙΖΑ και ο τομεάρχης δικαιοσύνης, κ. Σαρακιώτης, σας κάλεσε, εσάς προσωπικά, να απολογηθείτε εκ μέρους της Κυβέρνησης για την ατιμωρησία, αλλά και τα βαριά εγκλήματα. Μάλιστα, είπε ότι η Αθήνα θυμίζει Σικάγο. Σας καταλόγισε, επίσης, ότι συνιστά, όπως είπε, αθλιότητα και ύβρη το γεγονός ότι είπατε πως ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε το 2019 έναν Ποινικό Κώδικα, κομμένο και ραμμένο στα μέτρα των εγκληματικών. Πώς απαντάτε;»

«Και έβαλε και έναν τίτλο για να δημιουργήσει εντυπώσεις, ο οποίος είναι απολύτως παραπλανητικός, όπως γι΄ αυτό που είπε για το τι συμβαίνει στην Αθήνα. Και προεισαγωγικά να σας πω ότι, προφανώς δεν γίνεται να εξαφανιστεί η εγκληματικότητα, ούτε ισχυριστήκαμε ποτέ ότι με την πολιτική μας θα έχουμε τη δυνατότητα να εξαφανιστεί το έγκλημα, είτε το μεσαίο, είτε το βαρύ» συνέχισε ο κ. Μαρινάκης, για να συμπληρώσει: «Άρα, επειδή προτιμώ να μιλώ με στοιχεία και όχι με λόγια του αέρα, όπως οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ, κατά παράδοση, ειδικά των τελευταίων ετών, έχω εδώ σε τρία αδικήματα νομίζω με διαβάθμιση, ανθρωποκτονίες, κλοπές, διαρρήξεις και ληστείες, τα στατιστικά στοιχεία των ετών 2019 και 2023. Και ο λόγος που είναι 2019 και 2023, μάλιστα, είναι γιατί το 2019 είναι η τελευταία χρονιά που κυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ, το 2023 είναι μια χρονιά μετά και από την πανδημία, για να είναι συγκρίσιμα τα δεδομένα. Το 2019, λοιπόν, καταγράφηκαν 79 ανθρωποκτονίες και 117 απόπειρες. Το 2023 οι ανθρωποκτονίες μειώθηκαν κατά 71. Παρένθεση, εδώ, δεν σημαίνει ότι επειδή σημειώνονται ανθρωποκτονίες φταίει η μία ή η άλλη Κυβέρνηση. Τι έχει μεγάλη σημασία; Έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι το ποσοστό εξιχνίασης, μαζί με τις απόπειρες 192, είναι επί των ημερών της Ν.Δ. 90%. Το ποσοστό μεταβολής από τα καταγεγραμμένα περιστατικά είναι -10,13% στο ειδεχθέστατο αδίκημα της ανθρωποκτονίας.

Κλοπές, διαρρήξεις: Το 2019 καταγράφηκαν 81.734 περιστατικά. Είναι τα επίσημα στοιχεία της Αστυνομίας. Το 2023 καταγράφηκαν 62.868 περιστατικά. Η μεταβολή είναι -23,08%.

Ληστείες: Το 2019, 4.287 περιστατικά. Το 2023, 2.781 περιστατικά. Δηλαδή, για τις ληστείες, το ποσοστό μεταβολής είναι 35,13%.

Το ξαναλέω, το έχω πει και σε άλλη μου απάντηση συνολικά για την πολιτική του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, παρά τον πολύ μεγάλο κίνδυνο που υπάρχει, το πολυδιάστατο του εγκλήματος, μικρή, μεσαία, μεγάλη παραβατικότητα, τη διάσταση κάποιων επιθέσεων με συγκεκριμένο χαρακτήρα -σήμερα είναι και εν εξελίξει μια πολύ μεγάλη επιχείρηση της Αστυνομίας- τα στατιστικά στοιχεία αποτυπώνουν μείωση και στη μεσαία και στη μικρή εγκληματικότητα και σε αδικήματα, όπως είναι η ανθρωποκτονία.

Πάμε, όμως, τώρα στο μεγάλο ψέμα, γιατί το πρώτο απαντά στα «περί Σικάγο», που είπε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό είναι και περισσότερο επιτυχία και της Αστυνομίας. Εμείς δεν θεωρούμε ότι η Κυβέρνηση συλλαμβάνει έναν εγκληματία ή αν μια υπόθεση παραμένει ανεξιχνίαστη, φταίει μια Κυβέρνηση. Αλλά επειδή μας κατηγόρησε ο κ. Σαρακιώτης για «Σικάγο», παρέθεσα κάποια συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία. Πάμε, όμως, στο μεγάλο ψέμα. Και πραγματικά εγώ, αν ήμουν ένας εκ των βουλευτών που ψήφισε τον Ποινικό Κώδικα το 2019 ή ήμουν από τότε σε αυτό το κόμμα, τουλάχιστον θα ντρεπόμουν να μιλήσω για τον Ποινικό Κώδικα. Γιατί υπήρξαν βουλευτές του ελληνικού Κοινοβουλίου το 2019, που σας διαβάζω τρία παραδείγματα μόνο, είναι πάρα πολλά, αλλά νομίζω ότι αυτά είναι τα πιο χτυπητά. Βιασμός ανηλίκου. Βιασμός ανηλίκου, το ξαναλέω. Μέχρι το 2019 η ποινή ήταν κάθειρξη έως 20 έτη, Ποινικός Κώδικας που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, ποινή κάθειρξη έως 15 έτη. Μιλάμε για βιαστές ανηλίκων. Και ήρθε η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και η ποινή αυτή είναι ισόβια. Ένα παράδειγμα, λοιπόν, πρώτο, ο βιασμός ανηλίκων. Ήρθαν και ψήφισαν και δεν ντρέπονται να επιτίθενται σε εμάς να μειωθεί η ποινή για τους βιαστές ανηλίκων.

Συνεχίζω. Ανθρωποκτονία και γυναικοκτονία, που βγαίνουν στους δρόμους και φωνάζουν ότι δεν αναγνωρίζεται. Μέχρι το 2019, αποκλειστική ποινή τα ισόβια. Ποινικός Κώδικας 2019 ισόβια ή κάθειρξη μέχρι 15 χρόνια. Έδωσαν, δηλαδή, τη δυνατότητα στα δικαστήρια σε έναν δολοφόνο να πάρει ποινή μέχρι 15 χρόνια, ενώ μέχρι τότε ήταν τα ισόβια. Επαναφέραμε αποκλειστική ποινή τα ισόβια. Και για να μην πάμε μόνο σε τέτοιας φύσεως αδικήματα, πάμε και στη δωροδοκία κρατικού αξιωματούχου, όπου ο αριστερός ΣΥΡΙΖΑ, ενώ η ποινή ήταν κακουργηματικής τάξεως, κάθειρξη μέχρι 10 ετών, ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε και την έκανε πλημμέλημα με ποινή φυλάκισης και χρηματική ποινή, η οποία μπορεί να ανασταλεί. Αυτά έκαναν οι φιλεύσπλαχνοι Αριστεροί. Και να σας πω και κάτι; Επειδή τα στοιχεία είναι δεδομένα και αμείλικτα, είναι κάτι στο οποίο δεν έχουν απάντηση. Ήρθαν υποσχόμενοι ότι θα αλλάξουν την Ευρώπη, ότι θα δώσουν στους πάντες τα πάντα, ότι θα εφαρμόσουν ένα φιλολαϊκό πρόγραμμα και στο τέλος της διακυβέρνησής τους η μόνη επιμέρους κατηγορία από ομάδα ψηφοφόρων, που τους έδωσε κατά πλειοψηφία τη στήριξη, ήταν οι έγκλειστοι στις φυλακές. Αυτό τα λέει όλα.»

