Η Χεζμπολάχ διαμηνύει πως η επιδρομή του Ισραήλ στην πρεσβεία του Ιράν στη Συρία θα «τιμωρηθεί»

Η λιβανική παράταξη Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν, προειδοποίησε ότι το Ισραήλ θα «τιμωρηθεί» μετά τον θάνατο αξιωματικών των Φρουρών της Επανάστασης σε επιδρομή εναντίον παραρτήματος της πρεσβείας του Ιράν στη Δαμασκό.

Ένας υπήκοος Λιβάνου ήταν ανάμεσα στους τουλάχιστον 11 νεκρούς του πλήγματος αυτού.

«Αυτό το έγκλημα δεν θα περάσει χωρίς να τιμωρηθεί ο εχθρός», διεμήνυσε η Χεζμπολάχ, ξεκαθαρίζοντας πως πρόθεσή της είναι να πάρει «εκδίκηση» για το πλήγμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

