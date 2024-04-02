Δικαστήριο απορρίπτει αίτημα του Χάντερ Μπάιντεν να μπει στο αρχείο ποινική δίωξη σε βάρος του για φοροδιαφυγή

Ομοσπονδιακός δικαστής στο Λος Άντζελες απέρριψε χθες Δευτέρα σειρά αιτημάτων που υπέβαλε ο Χάντερ Μπάιντεν, γιος του αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν, για να μπει στο αρχείο ποινική δίωξη σε βάρος του για φοροδιαφυγή, υποδεικνύουν δικόγραφα.

Ανάμεσα στα επιχειρήματα που διατυπώνονται στις συνολικά οκτώ προσφυγές που απέρριψε ο δικαστής Μαρκ Σκάρσι ήταν ότι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς ενήργησαν εξαιτίας της πίεσης που τούς ασκήθηκε από Ρεπουμπλικάνους, ή ότι ο 54χρονος πρώην δικηγόρος και επιχειρηματίας έχει ασυλία για την υπόθεση, αφού είχε κλείσει εξωδικαστική συμφωνία.

Ο Χάντερ Μπάιντεν δήλωσε αθώος όταν του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για τη μη καταβολή των αναλογούντων φόρων ύψους 1,4 εκατ. δολαρίων της φορολογητέας ύλης της περιόδου 2016-2019, ενώ φέρεται παράλληλα να σπαταλούσε εκατομμύρια για να αγοράσει ναρκωτικά, υπηρεσίες συνοδών, εξωτικά αυτοκίνητα και άλλα είδη πολυτελείας.

Η δίκη του αναμένεται να αρχίσει τον Ιούνιο, μερικούς μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, αναμέτρηση που αναγγέλλεται αμφίρροπη και βαθιά πολωτική ανάμεσα στον Δημοκρατικό πρόεδρο Μπάιντεν, σε βάρος του οποίου διενεργείται επίσης έρευνα από την Βουλή των Αντιπροσώπων, και τον Ρεπουμπλικάνο προκάτοχό του Ντόναλντ Τραμπ, αντιμέτωπο με τέσσερις ποινικές δίκες.

Ο Χάντερ Μπάιντεν, το πρώτο τέκνο προέδρου εν ενεργεία σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη στην ιστορία των ΗΠΑ, πρόκειται εξάλλου να δικαστεί χωριστά στο Ντέλαγουερ για παράνομη οπλοκατοχή όταν ακόμη ήταν τοξικοεξαρτημένος.

Και σ’ αυτή την υπόθεση, δήλωσε αθώος και υπέβαλε, μάταια, αιτήματα η δίωξη να μπει στο αρχείο.

Οι δικαστικές περιπέτειες του γιου Μπάιντεν προβάλλονται πολύ από τους Ρεπουμπλικάνους, που προφανώς βλέπουν σ’ αυτές μοναδική ευκαιρία να πλήξουν τον πρόεδρο· τα τελευταία χρόνια δεν σταματούν να προσάπτουν σε όλη την οικογένεια πως ενέχεται σε υποθέσεις διαφθοράς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

