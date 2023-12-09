«Κλείδωσαν» στη διυπουργική που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου το πρωί του Σαββάτου, με τη συμμετοχή και της ΕΥΠ, τα μέτρα που αναμένεται να λάβει -επιπλέον των προηγούμενων- η κυβέρνηση για τον περιορισμό ή και την πάταξη της οπαδικής βίας.

Οι ανακοινώσεις αναμένονται να γίνουν από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο τη Δευτέρα το πρωί, ενώ η κυβέρνηση βρίσκεται σε «ανοιχτή γραμμή» και με την UEFA, προκειμένου να υπάρξει μία ουσιαστική συνεργασία και να ληφθούν τα πλέον αποτελεσματικά μέτρα, με βάση και των εμπειρία των παραγόντων του ποδοσφαίρου.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Η κυβέρνηση έχει κηρύξει «σιγή ασυρμάτου» για τα μέτρα που έχει αποφασίσει, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, στο τραπέζι έπεσαν δύο σενάρια:

1)Η διεξαγωγή των αγώνων χωρίς φιλάθλους

2)Η διακοπή όλων των πρωταθλημάτων

Ο βασικός προβληματισμος της κυβέρνησης έγκειται στο ενδεχόμενο η οπαδική βία να μεταφερθεί από τα γήπεδα και τους περιβάλλοντες χώρους, στους δρόμους των πόλεων.

Οι κινήσεις που θα γίνουν μελετώνται πολύ προσεκτικά και δεν αποκλείεται τα μέτρα να εφαρμοστούν κλιμακωτά, δηλαδή αρχικά οι κενές εξέδρες και ακολούθως η διακοπή των πρωταθλημάτων.

Οι τελικές αποφάσεις θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.

Πηγή: skai.gr

