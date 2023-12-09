Σαφείς αιχμές τόσο κατά του Στέφανου Κασσελάκη όσο και των «11» που αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ, άφησε ο Διονύσης Τεμπονέρας, κατά την ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος.

«Προφανώς όταν υπάρχει ένα διαζύγιο δεν φταίει μόνο ο ένας. Κατά την άποψή μου η διάσπαση του κόμματος θα μπορούσε κατά ένα μεγάλο μέρος να είχε αποφευχθεί. Θετική εξέλιξη η διεξαγωγή του συνεδρίου, δεν ήταν δεδομένη. Να είναι ένα κανονικό και ουσιαστικό συνέδριο που θα λάβει πολιτικές αποφάσεις. Δεν χρειαζόμαστε ένα «συνέδριο-φιέστα του αρχηγού», τόνισε χαρακτηριστικά.

