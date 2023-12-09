Λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι ολοκληρώθηκε η διυπουργική σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη για την οπαδική βία η οποία διήρκησε δύο ώρες.

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Γιάννη Οικονόμου, του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη του αναπληρωτή υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση των υπουργών Επικρατείας Σταύρου Παπασταύρου και Άκης Σκέρτσου και του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Γιάννη Μπρατάκου. Παρών στη συνεδρίαση ήταν και ο διοικητής της ΕΥΠ, Θεμιστοκλής Δεμίρης.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Σύμφωνα με πηγές από την κυβέρνηση οι ανακοινώσεις θα γίνουν τη Δευτέρα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη.

Όπως μετέδωσε ο ρεπόρτερ του ΣΚΑΪ, Γιάννης Καντέλης, στην κυβέρνηση επικρατεί προβληματισμός σχετικά με το σοβαρό αυτό ζήτημα της οπαδικής βίας που ακόμα για μία φορά βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης μετά τα επεισόδια την Πέμπτη το βράδυ στον αγώνα βόλει Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός κατά τα οποία τραυματίστηκε σοβαρά ο 31χρονος αστυνομικός. Αναμένεται λοιπόν, να υπάρξει ένα συνολικότερο πλαίσιο για την αντιμετώπιση της ομαδικής βίας.

Μαρινάκης στον ΣΚΑΪ: Αντιλαμβανόμαστε την οργή και δεν πρόκειται να μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια

Νωρίτερα σήμερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ και τον Γιώργο Αυτιά επισήμανε «η κυβέρνηση δεν πρόκειται να μείνει με σταυρωμένα τα χέρια».

«Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στην οικογένεια του αστυνομικού που δίνει τη μάχη της ζωής του γιατί βρέθηκε στο σημείο που όφειλε να είναι για να προστατεύσει όλους εμάς τους υπόλοιπους. Και αυτό το νέο παιδί είναι πιθανό να μην γυρίσει στο σπίτι του. Και προσευχόμαστε όλοι για να γυρίσει υγιής και δυνατός στο σπίτι του» ανέφερε.

«Μιλάμε για εγκληματίες, δεν νομίζω ότι κάποιοι από αυτούς που πήγαν στο βόλει ξέρουν τι σημαίνει φιλέ, σετ. Πήγαν για κάποιον συγκεκριμένο λόγο και δεν έχουν χρώμα ούτε ομάδα. Αυτοί που είναι εγκληματίες, είναι εγκληματίες. Ήδη έχει εξαγγείλει ο υπουργός Δικαιοσύνης και θα είναι η τρίτη παρέμβαση για μία σειρά αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα. Τώρα, όσοι καταδικαστούν για οπαδική βία θα μπαίνουν φυλακή», πρόσθεσε.

Επίσης, ο κ. Μαρινάκης τόνισε: «Αντιλαμβανόμαστε την οργή και δεν πρόκειται να μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Ο Πρωθυπουργός είχε πει τον Αύγουστο ότι όλα αυτά είναι δυναμικά, εφόσον παρατηρηθεί έξαρση. Θέλουμε να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που εργάζονται, τους ανθρώπους που είναι γύρω από τον αθλητισμό, τους φιλάθλους που θέλουν να πάνε με τις οικογένειές τους να δουν τον αγώνα»

Με αφορμή τη σημερινή σύσκεψη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε ότι θα πρέπει «να περιμένουμε έναν Πρωθυπουργό και μία κυβέρνηση που δεν μασάει τα λόγια του και εφαρμόζει αποφάσεις που κάποιοι φοβόντουσαν να εφαρμόσουν για δεκαετίες».

Αναφορικά με την επίσκεψη Ερντογάν και τη συμφωνία για τη χορήγηση βίζας σε Τούρκους πολίτες, ο κ. Μαρινάκης σχολίασε: «Η βίζα είναι ένα αίτημα διαχρονικό, είναι μία πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη, στο πλαίσιο μίας πολύ σημαντικής διμερούς συνάντησης του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο πρόεδρο. Απεδείχθη πολύ σημαντική αυτή η επίσκεψη και για τη χώρα μας και για την Τουρκία».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.