Νέο πλήγμα στην ενότητά του υπέστη ο ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο. Τη στιγμή που ο Στέφανος Κσσσελάκης μιλούσε στην Κεντρική Επιτροπή, 51 συνδικαλιστές ανακοίνωναν την αποχώρησή τους από το κόμμα της Κουμουνδούρου, τονίζοντας στο κείμενό τους ότι ο νέος πρόεδρος «διαλύει τον ΣΥΡΙΖΑ».

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση των συνδικαλιστών:

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ βιώνει μια διαλυτική κρίση. Ο νέος Πρόεδρος του κόμματος και η ηγετική ομάδα αρνούνται να αναγνωρίσουν και να συζητήσουν τον πολιτικό πυρήνα του προβλήματος. Αντί αυτού, επιλέγουν το ερμηνευτικό σχήμα του «εσωτερικού εχθρού» και της «Πέμπτης Φάλαγγας». Αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ βυθίζεται στην ανυποληψία και στην απαξίωση. Είναι μια επώδυνη και διαλυτική διαδικασία που πλήττει όχι μόνο το ιστορικό κόμμα της Αριστεράς, αλλά συνολικά τις προοδευτικές δυνάμεις και τη Δημοκρατία της χώρας.

Ο Στέφανος Κασσελάκης αναδείχθηκε δημοκρατικά. Αλλά πορεύεται αντιδημοκρατικά. Διαλύει τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και τον μετατρέπει σε ένα άμορφο κόμμα, ενώ την ίδια στιγμή το πολιτικό του στίγμα εκπέμπει ένα συνονθύλευμα αντιφατικών απόψεων χωρίς κανένα προγραμματικό βάθος. Ένδειξη αυτής της παθογένειας είναι η παρέμβασή του στο Συνέδριο του ΣΕΒ όπου εμφανίστηκε υπερασπιστής του Κεφαλαίου ως εργαλείου κοινωνικής ευημερίας, υποστηρίζοντας ότι η Εργασία μπορεί να έχει συνεργατική και όχι ανταγωνιστική σχέση με το Κεφάλαιο. Είναι μια πορεία, δυστυχώς, δίχως επιστροφή.

Όσες και όσοι υπογράφουμε αυτό το κείμενο αναγνωρίζουμε την ανάγκη και αναλαμβάνουμε την ευθύνη μιας αποφασιστικής τομής στην πορεία εκφυλισμού και απαξίωσης της Αριστεράς στη χώρα μας. Αναγνωρίζουμε τις δικές μας ευθύνες στην ανοχή, στο όνομα της πολιτικής ενότητας, σε προβληματικά φαινόμενα που οδήγησαν στην κρίση του κόμματος, την ανοχή σε διχαστικές συμπεριφορές που τροφοδότησαν το αντί-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο και απομάκρυναν από κοντά μας αριστερούς και προοδευτικούς πολίτες.

Την ίδια στιγμή παραμένουμε περήφανοι για όσα καταφέραμε την περίοδο 2015-2019 με την πρώτη Αριστερή κυβέρνηση του τόπου με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ανέλαβε το έργο να διασώσει την κοινωνική συνοχή μιας χρεωκοπημένης χώρας. Κρατάμε από την πολύτιμη και δύσκολη αυτή μάχη τις μεγάλες τομές στην κοινωνική και εργατική πολιτική, την εμφατική ενίσχυση του ΣΕΠΕ, την συνευθύνη των εργολάβων, το βάσιμο λόγο απόλυσης, την κατάργηση του υποκατώτατου μισθού, την επαναφορά των κλαδικών συμβάσεων.

Και κυρίως κρατάμε την επίγνωση ότι η σύγχρονη Αριστερά είναι αυτή που συγκρούεται και σχεδιάζει, που μιλά συγκεκριμένα και αναλαμβάνει την ευθύνη της άσκησης πολιτικής, που αλλάζει τις ζωές των ανθρώπων στο σήμερα.

Ο πολιτικός χρόνος είναι πυκνός και απαιτεί τολμηρά βήματα. Οι παλιές συνταγές έχουν δείξει τα όριά τους.

Εμείς, εκλεγμένοι συνδικαλιστές και συνδικαλίστριες, σήμερα αποχωρούμε από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Το βήμα που κάνουμε εκκινεί από μια σκληρή παραδοχή. Η κατάσταση που έχει παγιωθεί στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν μας επιτρέπει να υπερασπιστούμε, να υλοποιήσουμε και να ανανεώσουμε το πρόγραμμα και το πολιτικό σχέδιο της Αριστεράς με βάση το οποίο διεκδικήσαμε την υποστήριξη και την ψήφο των πολιτών στις πρόσφατες εκλογικές αναμετρήσεις.

Σήμερα όμως κάνουμε ένα βήμα που κοιτάει στο μέλλον. Η Ελλάδα χρειάζεται πολιτικά ισχυρή και προγραμματικά οραματική αριστερή προοδευτική αντιπολίτευση, που όχι μόνο θα αμφισβητεί την ηγεμονία της Νέας Δημοκρατίας, αλλά θα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανατροπή της. Ο πολιτικός χρόνος είναι πυκνός και απαιτεί τολμηρά βήματα. Οι παλιές συνταγές έχουν δείξει τα όριά τους.

Μπορούμε να νικήσουμε. Έχει έρθει η ώρα για μια νέα πορεία για τη χώρα που θα στηρίζεται στα μεγάλα οράματα της Αριστεράς, στα κεκτημένα της Μεταπολίτευσης, αλλά την ίδια στιγμή θα προωθεί αποφασιστικές τομές και προοδευτικές πολιτικές που δίνουν υπόσταση στο σύγχρονο περιεχόμενο της Δημοκρατίας: μια κοινωνία ισότητας, ελευθερίας και δικαιοσύνης. Μια κοινωνία ασφάλειας, συμπερίληψης και καλύτερης ζωής.

Σε αυτόν τον στόχο θα αφιερώσουμε όλες μας τις δυνάμεις».

Ποιοι υπογράφουν

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ -ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ & ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ Δ.Χ (ΤΑΞΙ ΑΓΟΡΑΙΑ) Ν.ΣΕΡΡΩΝ

ΑΜΠΛΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ – ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΓΣΕΕ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΣΜΕ)

ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ – ΜΕΛΟΣ ΝΕ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ – ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΣΕΤΤΕΑ)

ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ* – ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ – ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΣΕΤΤΕΑ)

ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΟΔΗΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΧΑΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΓΕΡΟΔΗΜΟΥ ΝΙΚΗ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ MART CASH&CARRY

ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ – ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΣΜΕ) & ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΗΛΠΑΠ

ΓΩΓΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ – ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΟΛΠ

ΔΗΜΟΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΔΙΠΛΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΟΔΗΓΩΝ ΤΑΞΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΖΑΜΠΑΤΗ ΕΙΡΉΝΗ* – ΜΕΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΖΗΣΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ



ΖΙΩΓΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ – ΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΚΑΛΑΒΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ – ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΧΑΡΤΟΥ

ΚΑΠΙΡΗΣ ΝΙΚΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΑΒ

ΚΑΡΑΜΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ -ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΗΣ ΛΑΡΚΟ

ΚΟΠΑΝΑΣ ΚΩΣΤΗΣ* – ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΤΑΖΟΕ

ΚΟΥΤΙΝΑ ΒΑΣΩ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ &

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ -ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΕ

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -ΤΑΜΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ – ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΚΩΤΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΤΕΛ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ*- ΜΕΛΟΣ ΓΣ ΟΤΟΕ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΜΑΝΤΑΔΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ – ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΑΒ

ΜΟΥΜΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ* – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ DIAXON ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΜΠΑΛΑΚΕΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΣΜΕ) & ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΜΠΑΡΙΑΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΣΕ

ΜΠΟΥΚΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ – ΜΕΛΟΣ ΔΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΣΕΤΑΠ)

ΝΙΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ – ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΠΑΛΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ – ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΤΑΞΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΣΕΤΤΕΑ)

ΠΑΡΑΜΕΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΕΤΤΕΑ

ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΣΙΜΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ – ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

ΣΚΕΠΕΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (ΕΤΙΤΑ)

ΣΤΑΒΑΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΣΜΕ) & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ & ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΣΥΒΡΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΝΙΚΗ* – ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΣΥΓΓΕΝΙΩΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ* – ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΕΝΩΣΗΣ ΛΥΡΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΣΙΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ MART CASH&CARRY

ΤΣΟΥΚΑΛΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ & ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ – ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΟΜΥΛΕ

ΧΑΡΩΝΙΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ* – ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ MART CASH&CARRY

ΧΑΤΖΟΥΛΗΣ ΦΩΤΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ & ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟY ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΘΗΒΩΝ “Ο ΕΡΜΗΣ”

ΨΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ – ΤΑΜΙΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΤΕΛ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

Πηγή: skai.gr

