«Η μεγάλη δημόσια φασαρία και ο διχασμός που έχει προκληθεί για το ζήτημα αυτό (σ.σ. γάμο ομόφυλων ζευγαριών) είναι τελείως λάθος. Ο νόμος που έρχεται ρυθμίζει εν πνεύματι ισότητας τα δικαιώματα ορισμένων ανθρώπων και παιδιών και δεν είναι λόγος να τσακωνόμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ», ανέφερε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Καλημέρα» με τον Γιώργο Αυτιά, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

«Φυσικά σεβόμαστε τις αντιρρήσεις όλων και κυρίως της εκκλησίας. Η εκκλησία έχει απόλυτο δικαίωμα να μιλάει, και αυτή είναι η φύση της και η θέση μέσα στην ελληνική κοινωνία. Όμως αν το δούμε ψύχραιμα και το αποδραματοποιήσουμε, θα διαπιστώσουμε ότι δεν είναι ζήτημα που αξίζει να τσακωθούμε τόσο πολύ», πρόσθεσε ο υπουργός Υγείας σημειώνοντας: «Αντιλαμβάνομαι πλήρως όλες τις ενστάσεις των Ιεραρχών και όσα λένε στα πλαίσια της χριστιανικής ηθικής, έχουν κάθε δικαίωμα να τα λένε. Καλώς ή κακώς τα κράτη δεν νομοθετούν μόνο για τους Ορθοδόξους Χριστιανούς ή μόνο για ένα τμήμα. Νομοθετούν για όλη την κοινωνία. Η οπτική γωνία μίας πολιτείας, είναι αναγκαστικά ευρύτερη απ' ότι είναι μίας θρησκείας».

Αναφερόμενος στο νέο διαφημιστικό σποτ για τον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού , ο κ. Γεωργιάδης αφού ευχαρίστησε την αναπληρώτρια υπουργό Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη και την καθηγήτρια πνευμονολογίας κα Αναστασία Κοτανίδου , τόνισε: «Ο εμβολιασμός πρέπει να επιταχυνθεί διότι σώζει ζωές. Κανένας δεν θέλει να βγάλει λεφτά από τα εμβόλια».

Για τον εμβολιασμό στα Φαρμακεία, ο κ. Γεωργιάδης επισήμανε ότι :«η πολιτική μου βούληση είναι να διευρύνουμε το δίκτυο εμβολιασμών από τον Covid. Πρέπει μία φορά τον χρόνο, οι ευάλωτες ομάδες να κάνουν μία δόση εμβολίων».

Για όσους έχουν χάσει το ΕΚΑΣ, ο υπουργός Υγείας υπογράμμισε: «Δεν χάνουν κανένα δικαίωμα όσοι έχουν χάσει το ΕΚΑΣ, παραμένουν προστατευμένοι σε όλους τους νόμους που έχουμε».

Για τη συνεδρίαση της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ στις Σπέτσες, ο κ. Γεωργιάδης είπε:«Συγκλονιστικά αποτελέσματα από την κ.ο. του ΣΥΡΙΖΑ δεν αναμένω», επισημαίνοντας ότι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ έχουν διαφορετικές απόψεις μεταξύ τους. « Ο κ. Κασσελάκης έχει μία πιο ευπρεπή αντιπολίτευση», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

