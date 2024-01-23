Πρωτοβουλίες Χάρη Δούκα για τον επαγγελματικό τουρισμό στην Αθήνα

Ο επαγγελματικός τουρισμός, που προκύπτει κυρίως από τα διάφορα διεθνή συνέδρια που γίνονται στην πόλη, βρέθηκε στη σημερινή ατζέντα του δημάρχου Αθηναίων.

Ο Χάρης Δούκας υποδέχθηκε τον Όρι Λαχάβ, πρόεδρο της Kenes Group, η οποία είναι από τις μεγαλύτερες εταιρείες διοργάνωσης συνεδρίων παγκοσμίως. Στη συνάντηση αυτή συζητήθηκε η σημασία της θέσης που κατέχει η Αθήνα ως ένας από τους προορισμούς για επαγγελματικό τουρισμό.

«Η Αθήνα θα επενδύσει στον τομέα του επαγγελματικού τουρισμού, προσελκύοντας μεγάλα διεθνή συνέδρια, που θα ενισχύσουν την οικονομία και το πνευματικό κεφάλαιο της πόλης με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη, για την οποία έχουμε δεσμευτεί», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Δούκας σε ανάρτησή του στον προσωπικό λογαριασμό του στα social media.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

