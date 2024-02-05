«Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα αποφασιστικό βήμα προς την κατεύθυνση της εμπέδωσης της ισότητας και της άρσης του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων σε βάρος των γκέι ζευγαριών στο πλαίσιο μιας κοινωνίας χωρίς διακρίσεις, πράγμα που ήδη έχει γίνει σε 36 πολιτισμένες χώρες κυρίως της Ευρώπης και της Αμερικής», τόνισε ο ειδικός αγορητής της Πλεύσης Ελευθερίας, Σπύρος Μπιμπίλας, ο οποίος τάχθηκε υπέρ της υιοθεσίας και τεκνοθεσίας από ομόφυλα ζευγάρια.



«Είναι θέμα δημοκρατίας. Γι’ αυτό κι η Πλεύση Ελευθερίας είναι υπέρ της υιοθεσίας και τεκνοθεσίας για όλους τους πολίτες, κάτι που ισχύει σήμερα για ανθρώπους μόνους, άνδρες και γυναίκες. Δεν μπορεί να γίνεται διαχωρισμός στο φύλο, ειδικά όσον αφορά την παρένθετη μητέρα στην τεκνοποιία, γιατί τότε μειώνονται τα δικαιώματα των γκέι ανδρών έναντι των γυναικών και αυτό το θεωρούμε απάνθρωπη διάκριση» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μπιμπίλας.



Εκφράζοντας συνολικά την θέση του κόμματός του ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο κ. Μπιμπίλας τόνισε ότι η Πλεύση Ελευθερίας είναι εδώ για να προασπίσει τα αναφαίρετα δικαιώματα όλων των ανθρώπων, ανεξαρτήτως φυλής, φύλου, θρησκεύματος, έθνους, γλώσσας, σεξουαλικού προσανατολισμού κι οποιασδήποτε άλλης ιδιαιτερότητας ή κατηγορίας.



«Είμαστε όλοι παιδιά του ιδίου σύμπαντος της ίδιας φύσης με την πολυποικιλότητά της άρα απόλυτα φυσιολογικής και αρνούμαστε κατηγορηματικά κάθε ρατσιστική πράξη ή λόγο» είπε και εξέφρασε τη λύπη του «που μέσα στη Βουλή και στην κοινωνία, υπάρχουν ακόμη ρατσιστικές, απάνθρωπες φωνές και παραληρήματα, που μας φέρνουν όπισθεν ολοταχώς και δείχνουν ότι οι κοινωνίες δεν πήραν ακόμη μηνύματα από τα τραγικά γεγονότα που έχουν συμβεί στο διάβα της παγκόσμιας ιστορίας».



Προσέθεσε πως είναι σαν να ξεχνούν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης από τους Ναζί, όπου μαζί με τους Εβραίους και τους κομμουνιστές οδηγήθηκαν στα κρεματόρια οι ομοφυλόφιλοι, σαν να ξεχνούν ότι στα θεοκρατικά και μουσουλμανικά κράτη, όπως το Ιράν, οι ομοφυλόφιλοι άνθρωποι -με απλές καταγγελίες- οδηγήθηκαν σε αποκεφαλισμό. Κι ακόμη είναι σαν να ξεχνούν πως ο γυναικείος πληθυσμός απέκτησε πολιτικά δικαιώματα στον 20ο αιώνα, ενώ έως τότε φαινόταν φυσικό να εξαιρούνται οι γυναίκες από βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. Και φαίνεται σαν να ξεχνούν το καθεστώς του απαρτχάιντ στη Νότιο Αφρική. Όπως είπε ακόμη ο κ. Μπιμπίλας, αυτοί οι άνθρωποι μιλούν σήμερα έτσι όπως μιλούσε η ανδροκρατούμενη κοινωνία για τις γυναίκες, όπως μιλούσε η λευκή φυλή για τους έγχρωμους «σαν να μην ήταν άνθρωποι» και προσέθεσε πως δεν έχουν πλέον θέση αυτές οι φωνές στο σύγχρονο δημοκρατικό κόσμο της Δύσης, «γι αυτό και μας ξένισαν κάποιες αναφορές του ΚΚΕ».



Τέλος τόνισε ότι «οι ομοφυλόφιλοι άνθρωποι και οι τρανς άνθρωποι είναι το ίδιο με όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους και μάλιστα γεννήθηκαν από ετεροφυλόφιλους ανθρώπους. Πρέπει να υπάρχει σεβασμός στην ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, δεν είναι παρίες και απόβλητα, ούτε πολίτες δεύτερης κατηγορίας για να τους απαξιώνει κανένας. Μισαλλοδοξία και ρατσισμός μακριά, γι’ αυτό επικροτούμε την ισότητα στον πολιτικό γάμο ανεξάρτητα από το φύλο και επικροτούμε την νομική προστασία των οικογενειών ώστε να υπάρξει ισότητα στα δικαιώματα των γκέι ζευγαριών που ήδη υπάρχουν, όπως υπάρχουν και τα παιδιά τους. Τα παιδιά δεν είναι αόρατα".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

