Δεν προσφέρεται για φθηνό εντυπωσιασμό το έργο που επιτελεί, τόσο η εξεταστική επιτροπή της Βουλής όσο και η Δικαιοσύνη, στη διερεύνηση της υπόθεσης των Τεμπών, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, Δημήτρης Μαρκόπουλος, με αφορμή τη σημερινή (Πέμπτη) κοινή δήλωση της προέδρου και της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου για δημοσιεύματα και ανακοινώσεις που «στρέφονται κατά της ελληνικής Δικαιοσύνης και των λειτουργών της, προσάπτοντας αδιαφορία και πλημμέλειες στη δικαστική αντιμετώπιση της "τραγωδίας των Τεμπών"».

«Το να πετροβολείται, τόσο η εξεταστική επιτροπή για τη λειτουργία της όσο και η ελληνική Δικαιοσύνη, αν δεν είναι απαράδεκτο, είναι σίγουρα επικίνδυνο για τη λειτουργία των θεσμών της χώρας, πολύ περισσότερο όταν μπροστά μας έχουμε και μία ευρωπαϊκή πολιτική μάχη, τις ευρωεκλογές», σημείωσε ο κ. Μαρκόπουλος.

Κατά την έναρξη των σημερινών εργασιών της εξεταστικής επιτροπής, βουλευτές της αντιπολίτευσης επέκριναν την κυβέρνηση λόγω του χθεσινού ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με το οποίο εκφράζεται ανησυχία «για πολύ σοβαρές απειλές κατά των αξιών της ΕΕ στην Ελλάδα», ενώ ζήτησαν τη διεύρυνση του καταλόγου των μαρτύρων που θα καταθέσουν, με ονόματα όπως αυτά των κ.κ. Γενιδούνια, Σπηλιόπουλου, Σταθόπουλου και Ξιφαρά. Όπως είπε ο βουλευτής της μείζονος αντιπολίτευσης Β. Κόκκαλης, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν δηλώνει απλά την ανησυχίες του, «αλλά και τις σοβαρές πλέον ενδείξεις μεροληψίας στην κοινοβουλευτική πλειοψηφία, η οποία δεν επιθυμεί να ρίξει φως στην έρευνα» για τα Τέμπη, ενώ, για ψήφισμα «κόλαφο», όχι κατά της χώρας αλλά κατά της κυβέρνησης που απέτρεψε τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής έκανε λόγο η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Μιλένα Αποστολάκη.

Εκ μέρους της πλειοψηφίας, ο βουλευτής της ΝΔ Λ. Τσαβδαρίδης χαρακτήρισε κατάπτυστο το χθεσινό ψήφισμα του ΕΚ, το οποίο, όπως τόνισε, ψήφισαν λιγότεροι από τους μισούς ευρωβουλευτές, ότι προήλθε από τη γνωστή «εμμονική» ομάδα ευρωβουλευτών που συκοφαντεί την Ελλάδα, παραγνωρίζει σειρά μεταρρυθμίσεων που έχει προωθήσει η ελληνική κυβέρνηση, και αποτελεί προσπάθεια διασυρμού της χώρας με στόχο την αναστολή της χρηματοδότησής της. «Αυτό που επιδιώκει η αντιπολίτευση, να φέρει την ευρωπαϊκή πολιτική μάχη (στην επιτροπή μας), δεν θα το επιτρέψουμε. Ούτε η επιτροπή ούτε τα θύματα του δυστυχήματος προσφέρονται για προεκλογικές κορώνες», επεσήμανε ο κ. Τσαβδαρίδης. Όσο για το θέμα της διεύρυνσης του καταλόγου των μαρτύρων, ο βουλευτής της ΝΔ είπε ότι την ερχόμενη εβδομάδα η πλειοψηφία θα καταθέσει τις προτάσεις της, με βάση και τα όσα θα έχουν εισφέρει έως τότε οι μάρτυρες που έχουν κληθεί και καταθέσει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.