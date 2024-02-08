Το χθεσινό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την υποβάθμιση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα είναι ένα καθαρό μήνυμα των ευρωπαϊκών θεσμών στην κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, που έχει επιφέρει πλήγματα στους θεσμούς, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη διάκριση των εξουσιών δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.



- Δεν είναι φάντασμα το σκάνδαλο των υποκλοπών, όπου παρακολουθούσαν τους αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων και πολιτικά πρόσωπα.



- Δεν είναι φάντασμα η συγκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών, όταν πρωταγωνιστές αυτής της νοσηρής υπόθεσης σήμερα υποδύονται τους αθλητικούς παράγοντες, αλλά και τους εκπροσώπους του Πρωθυπουργού.



- Δεν είναι φάντασμα η τραγωδία των Τεμπών, που στοίχισε τη ζωή σε 57 συνανθρώπους μας και η προσπάθεια συγκάλυψης της. Το ζούμε καθημερινά στην εξεταστική επιτροπή.



- Δεν είναι φάντασμα οι επιθέσεις στους επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών*, κάτι πρωτοφανές στα χρονικά της χώρας μας.



"Θέλω να πω στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας – γιατί έχει γίνει η διαστρέβλωση και η προπαγάνδα δεύτερη φύση τους – ότι αυτό το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν το εισηγήθηκε ούτε η Αριστερά ούτε η Κεντροαριστερά. Δεν είναι πολιτικό παιχνίδι. Είναι μια οριζόντια καταδίκη. Το ψήφισμα εισηγήθηκε η πολιτική ομάδα των Φιλελευθέρων, όπου κραταιό κόμμα είναι το κόμμα του Εμανουέλ Μακρόν. Ψηφίστηκε από την Κεντροαριστερά, την Αριστερά, τους Πράσινους, τους Φιλελεύθερους αλλά και από μέλη του Λαϊκού Κόμματος, που συμμετέχει η Νέα Δημοκρατία" πρόσθεσε ο κ. Ανδρουλάκης.

"Αντί, λοιπόν, να αναρωτιούνται και να ψάχνουν φαντάσματα, ας δουν ποιοι το καταψήφισαν από την Ελλάδα μαζί με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Η Ακροδεξιά, εκπρόσωποι της Χρυσής Αυγής και του κ. Βελόπουλου. Εμείς, από την πλευρά μας, -η δημοκρατική παράταξη-, έχουμε ένα χρέος: να βάλουμε τέλος στον κατήφορο μαζί με τον ελληνικό λαό. Διότι είναι ντροπιαστικό, για πρώτη φορά μετά το 1981 και την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μια κυβέρνηση να εκθέτει κατ’ αυτόν τον τρόπο την πατρίδα μας" κατέληξε.

