Του Γιάννη Ανυφαντή

Πρεμιέρα στις συναρμόδιες επιτροπές της Βουλής έκανε το μεσημέρι το νομοσχέδιο για την ισότητα στον πολιτικό γάμο, που κατατέθηκε την Πέμπτη και αναμένεται να έρθει στην ολομέλεια προς ψήφιση στις 14 Φεβρουάριου, με το σχέδιο νόμου, μετά και τις τοποθετήσεις των εισηγητών, να συγκεντρώνει την ευρύτατη πλειοψηφία των κομμάτων, καθώς εκτός της ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας τάσσονται θετικά, ενώ αρνητικά προς τις διατάξεις τοποθετήθηκαν το ΚΚΕ, η Ελληνική Λύση, οι Σπαρτιάτες και η Νίκη.

«Το νομοσχέδιο εισάγει την ισότητα στον πολιτικό γάμο, προστατεύει τα συμφέροντα των παιδιών και δεν επεκτείνει το δικαίωμα της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και την παρένθετη μητρότητα στα ζευγάρια ανδρών», τόνισε στην τοποθέτησή της η εισηγήτρια της ΝΔ, Μαρία Συρεγγέλα, ξεκαθαρίζοντας πως «δεν κάνει καμία αναφορά σε γονέα 1 ή γονέα 2, αφού για εμάς ξεκάθαρα γονιός είναι μόνο η μητέρα και ο πατέρας». «Σηκώνουμε το χαλί, βγάζουμε αυτή την θολή κατάσταση στην επιφάνεια και θεσμοθετούμε έχοντας ως θεμέλια της συζήτησης την ισότητα των πολιτών και την προστασία των παιδιών», υπογράμμισε η ίδια στην εισήγησή της.

Θετικά επί της αρχής τάχθηκε η Έλενα Ακρίτα, με την ίδια να κάνει λόγο για μία σημαντική αλλαγή για τη χώρα μας, «έστω και με σημαντική καθυστέρηση». Η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ επισήμανε πως πρέπει ο όρος των «ομόφυλων» ζευγαριών στην διάταξη για τον γάμο να αντικατασταθεί με τον όρο άτομα «ανεξαρτήτως φύλου», ενώ ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση υποστήριξε πως «το νομοσχέδιο δεν θα αποτελέσει την Κολυμβήθρα του Σιλωάμ για τον κ. Μητσοτάκη».

«Το ν/σ δεν προέκυψε ως συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης για να αντιμετωπίσει διακρίσεις αλλά ως προσπάθεια του επικοινωνιακού επιτελείου να παρουσιάσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως προοδευτικό και υπέρμαχο ανθρωπίνων δικαιωμάτων πολιτικών», τόνισε ο Παύλος Χρηστίδης από το ΠΑΣΟΚ, υπογραμμίζοντας πως «είμαστε όλοι υποχρεωμένοι να σεβόμαστε το Σύνταγμα που υποβάλλει τα δικαιώματα χωρίς εξαιρέσεις». Υποστήριξε δε πως «ένας γάμος δεν συνεπάγεται και το δικαίωμα της τεκνοθεσίας, Δικαίωμα για τεκνοθεσία έχουν σήμερα όλοι οι ενήλικες άνθρωποι ανεξάρτητα από σεξουαλικό τους προσανατολισμό».

Τους λόγους για τους οποίους το ΚΚΕ θα καταψηφίσει το νομοσχέδιο ανέλυσε η Παρασκευή Δάγκα, κατηγορώντας την κυβέρνηση πως με το άρθρο 11 «νομιμοποιεί και τροφοδοτεί την εμπορική παρένθετη μητρότητα για ομόφυλα ζευγάρια ανδρών». «Υπονομεύεται το δικαίωμα του παιδιού δηλαδή η κοινωνική του ανάγκη να έχει δεσμούς με μητέρα και πατέρα», υπογράμμισε η ίδια.

«Είμαστε κάθετα και βροντερά αντίθετοι», υποστήριξε ο κ. Σαράκης από την πλευρά της Ελληνικής Λύσης, με τον Δημήτρη Τζανακόπουλο από τη Νέα Αριστερά να αφήνει σαφείς αιχμές κατά του ΚΚΕ, τονίζοντας πως «Ο μοναδικός λόγος που κάποιος αρνείται την υπερψήφιση είναι γιατί θεωρεί κατώτερης ηθικής θέσης τη σχέση ομόφυλων ζευγαριών».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.