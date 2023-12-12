O υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Οικονόμου και ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης έφτασαν στις 12 το μεσημέρι την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Γεωργία Αδειλίνη και ζήτησαν την ποινική αναβάθμιση της έρευνας για όλες τις υποθέσεις αθλητικής βίας και διαφθοράς με σκοπό την αναζήτηση φυσικών και ηθικών αυτουργών όλων των εγκλημάτων που έχουν τελεστεί και την αναζήτηση ύπαρξης τυχόν εγκληματικών οργανώσεων στον χώρο.

Οικονόμου και Βρούτσης προσκόμισαν στην εισαγγελία όλα τα στοιχεία που βρίσκονται στη διάθεση των αρχών για την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ανακριτικής διαδικασίας.

Κατά την έξοδό τους, ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού δήλωσε: «Εκπροσωπώντας την κυβέρνηση, βρεθήκαμε σε μία υψηλού συμβολισμού επίσκεψη στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου σήμερα για να καταθέσουμε ενώπιόν της πολύ ουσιαστικά στοιχεία, τα οποία έχουν να κάνουν με την οπαδική βία. Είναι ο συμβολισμός μεγάλος γιατί είμαστε αποφασισμένοι με την ενέργεια αυτή και τη σημερινή επίσκεψη να αποδείξουμε και να αποδείξουμε την αποφασιστικότητά μας να χρησιμοποιήσουμε όλα τα όπλα στη μάχη για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια στα γήπεδα, την ασφάλεια στους αθλητικούς χώρους, την ασφάλεια και τις αξίες του αθλητισμού».

«Ταυτόχρονα η παρουσία των στοιχείων που παραθέσαμε, ο κάθε υπουργός από την πλευρά του και το δικό του χαρτοφυλάκιο, έχουν να κάνουν με πραγματικά περιστατικά, τα οποία αποδεικνύουν διαχρονικά ότι αυτή η οπαδική βία, η οποία υπάρχει στο σύστημα του αθλητισμού της χώρας μας, που ξεπερνάει όμως τα όρια του αθλητισμού, συνδέεται διαχρονικά και με πρόσωπα, ξεπερνάει πολλά πράγματα και έρχεται σήμερα να μπει και το στοιχείο της εγκληματικής οργάνωσης, καθώς όλα αυτά τα στοιχεία αποδεικνύουν διαμέσου ξύλοδαρμών διαιτητών, καταγγελίες οι οποίες έχουν γίνει από τους δημοσιογράφους για ξυλοδαρμούς, καταγγελίες διαχρονικά ως αγγελίες ότι είναι πραγματικά περιστατικά συνδυαζόμενα με όλα αυτά τα θλιβερά γεγονότα, τα επεισόδια τα απαράδεκτα που πρέπει να συσχετιστούν, να αναδειχθούν και να αναβαθμιστούν.

Προσκομίσαμε στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου αρκετά σοβαρά στοιχεία και ζητήσαμε εκ μέρους της κυβέρνησης την αναβάθμιση της ποινικής παρακολούθησης όλης της διαδικασίας με σκοπό να φθάσουμε στην εξάρθρωση και στην παραπομπή στη δικαιοσύνη τόσο των φυσικών όσο και τον ηθικών αυτουργών παράνομων συμπεριφορών, συμπεριφορών παραβατικών, περιστατικών που συνδέονται με αθλητική βία, είτε με βία με αθλητικό υπόβαθρο.

Νομίζω ότι τα στοιχεία που δώσαμε στη κυρία εισαγγελέα και όσα θα προσκομίσουμε, διότι η διαδικασίες και έρευνες θα βρίσκονται σε εξέλιξη, θα βοηθήσουν σε μία κατεύθυνση που αποτελεί κοινό τόπο για το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά και καθοριστικά τις αγέλες των χούλιγκαν αλλά και όσους ενδεχομένως τους ανέχονται ή τους υποκινούν” τόνισε από πλευράς του ο κ. Οικονόμου.

Η πολιτεία και η κυβέρνηση είναι εδώ παρούσα για να δώσει ένα τέλος σε αυτή την πανδημία, τη μάστιγα που υπάρχει την απαράδεκτη και θα το πολεμήσουμε και θα είμαστε εδώ μέχρι τέλους, μέχρι να φέρουμε τα τελικά αποτελέσματα που επιθυμούμε όλοι».

